Banquete de Conxo: prazo para inscribirse no Mercado do Libro e da Artesanía

EN MAIO. A Festa do Banquete volve tras dous anos de parón por mor da pandemia con múltiples actividades, que se desenvolverán do 20 ao 22 de maio en Conxo. Entre elas atópase o Mercado de Artesanía, que se celebrará os días 21 e 22 na praza Aurelio Aguirre. Baixo a organización do Departamento de Comercio do Concello, este espazo acollerá expositores dos sectores do libro e da artesanía, que poden solicitar participar ata o día 30 de abril. O prazo, que finalizaba o día 17, amplíase uns días para non facer coincidir a data de peche coa Semana Santa e facilitar así a participación. Deste xeito, as persoas interesadas en expoñer os seus productos no mercado poderán inscribirse ata as 14.00 h do 30 de abril empregando este formulario. Tamén poderán propoñer actividades complementarias como recitais, breves presentacións literarias ou artísticas e similares. No caso de superarse o número de postos dispoñibles, a organización seleccionará os participantes por estrito orde de rexistro das súas solicitudes. Para solicitar información complementaria, os potenciais expositores poden consultar as bases que se achegan a esta nova ou dirixirse aos correos electrónicos comercio@santiagodecompostela.gal e mercadobanquete@versalscq.com ou chamar ao teléfono 981555920. ECG