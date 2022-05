Banquete de Conxo: Rosalía, ambiente de festa, libros, artesanía e música

Aínda que por mor da previsión meteorolóxica o Concello anulou todos os actos programados da Festa do Banquete que estaban previstos hoxe na Carballeira de Conxo, na axenda de actos deste domingo mantense o Mercado do Libro e da Artesanía na praza Aurelio Aguirre

Este espazo acollerá 20 expositores dos sectores do libro e da artesanía así como mostras de xogos populares, presentacións de libros, recitais poéticos, chocolata e as actuacións musicais de Los jinetes del Trópico, Mamá Cabra, Momboi ou Os d’abaixo.

Ademais, ao longo do traxecto de baixada do desfile ao Banquete de Conxo, entre a praza de Cervantes e o Bosque do Banquete de Conxo, os viandantes poderán desfrutar da exposición Rosalía no Bosque do Banquete de Conxo, que pretende difundir a arte figurativa ao mesmo tempo que se fai un recoñecemento aos protagonistas do Banquete.

Deste xeito, as actividades que quedan aprazadas para o vindeiro domingo son as seguintes: as recreacións teatrais Alá van estudantes e artesáns, Baixamos ao bosque do Banquete e o Banquete de Conxo; o pregón da Festa; o concerto da Banda ou o xantar e a romaría.

En canto a xornada de onte, o programa incluiu dous roteiros sobre a historia do Banquete de Conxo, guiados por Quique Alvarellos e Susana Domínguez; e a mesa redonda A guerra en Ucraína e a paz. E no apartado musical, destacou o concerto da Coral do Psiquiátrico de Conxo xunto coa Coral Amigos do Castiñeiriño, ademais doutras moitas actuacións.