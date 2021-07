Batalla campal en la Colegiata: ‘se citan’ para pegarse y cinco personas acaban en el hospital

La Colegiata de Sar, uno de los monumentos más representativos de Santiago, fue el sorprendente escenario elegido por un amplio número de personas para pegarse en plena madrugada. Los hechos se produjeron en torno a las 04.00 horas del sábado. Fuentes policiales destacan que muchos implicados en la sorprendente batalla huyeron ante la llegada de la Policía Local a la zona, si bien, inciden en que la pelea contó con un gran número de participantes. Finalmente, pudieron identificar a ocho personas, una de las cuales en calidad de testigo. Asimismo, desde la Policía Local indicaron que cinco participantes en la pelea que se organizó en plena madrugada en los exteriores de la Colegiata tuvieron que ser trasladados a un centro hospitalario con heridas de diversa consideración. Sobre el motivo que desencadenó la batalla, una de las versiones que se baraja, tal y como confirmaron desde Raxoi, es que los participantes se citaron tras producirse un enfrentamiento en una zona del Ensanche. Esta es la versión que también comentan los vecinos, aunque muchos de ellos no se enteraron de lo sucedido, dado que en ese momento, en torno a las cuatro de la madrugada, estaban durmiendo y no oyeron nada. En cualquier caso, inciden en el nivel de violencia que se alcanzó durante la pelea, puesto que, al menos una persona terminó con una brecha en la cabeza. Mientras, desde Raxoi admiten que hay versiones contrapuestas sobre lo sucedido, si bien no descartan que se citasen para pegarse durante la noche.

Además de la agresividad de la pelea, llama la atención que fuera el parquin de la Colegiata de Sar el lugar elegido para librar la batalla. Iglesia románica del siglo XII a las orillas del río Sar, fue declarada Patrimonio Nacional (hoy Bien de Interés Cultural (BIC) en el año 1895. Es junto con la Catedral de Santiago, la iglesia que conserva mayor parte de su primitiva fábrica románica.

En el exterior llaman la atención los robustos arbotantes construidos entre los siglos XVII y XVIII para proteger los muros septentrionales y evitar su derrumbe. El interior, de hermosas proporciones, impresiona a todo aquel que lo visita por la inclinación de las columnas hacia las naves laterales. A través de la sacristía puede accederse al claustro, el único que posee la ciudad en estilo románico. Solo se conserva una de las alas, el resto pertenece a los siglos XVII y XVIII. Dentro se expone una buena colección de piezas arqueológicas y litúrgicas.