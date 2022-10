Belleza, arte y tradición con la muestra ‘Buda y Shiva, Loto y Dragón’

Santiago. Carmen Arias Romero, directora de la Fundación Barrié, Pauline Forlenza, directora y CEO de American Federation of Arts, y Laura A. Weinstein, curadora ‘John H. Foster Associat’ de arte pre-moderno del Asia Society Museum, han presentado ayer, en primicia y como única sede en Europa, la exposición Buda y Shiva, Loto y Dragón: obras maestras de la colección de Mr. and Mrs. John D. Rockefeller 3rd en Asia Society, organizada por la American Federation of Arts y el Asia Society Museum.

Compuesta por 68 piezas, todas ellas exquisitos ejemplares del arte asiático datadas entre el siglo VI a. C. y el siglo XIX, la exposición muestra el extraordinario conjunto de esculturas y objetos suntuarios elaborados en piedra, metal y cerámica que John D. Rockefeller 3rd y su esposa, Blanchette Hooker Rockefeller, coleccionaron con esmero entre las décadas de los 40 y 70 del siglo XX. Son piezas inéditas en España con las que la Fundación Barrié busca poner de relieve el valor del mecenazgo privado, personificado en los sres. Rockefeller como impulsores del encuentro entre culturas y cuya exposición, en palabras de la directora de la Fundación “no es solo una de las colecciones de arte asiático más exquisitas del mundo, sino el reflejo de los valores, las inquietudes, y el sentido del deber de su propietario: John D. Rockefeller 3rd, pionero en convertir el coleccionismo familiar en un agente real de apoyo a la política de entendimiento entre EE.UU. y Asia en un momento de la historia tremendamente complicado como lo fue la guerra fría”.

Durante el transcurso de la exposición, la Fundación Barrié organiza una serie de actividades complementarias como un ciclo de conferencias con destacados expertos en las diversas materias y talleres didácticos para centros de enseñanza, colectivos de diversidad funcional y familias. s.g.