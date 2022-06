La Academia Xacobea celebró ayer por la tarde dos sesiones solemnes para dar entrada a nuevos miembros y proseguir así con su dinámica de incorporar a “figuras de gran relevancia e transcendencia intelectual, académica e profesional”. Esas fueron las palabras con las que el presidente de la Academia Xacobea, Xesús Palmou, definió a Darío Villanueva en el primero de los dos actos celebrados en el Paraninfo de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), y que sirvió para formalizar el ingreso en la institución como Académico de Número de quien fue rector de la universidad compostelana y director de la Real Academia Española, además de “amante e estudoso do fenómeno xacobeo e do Camiño de Santiago”. “A partir de hoxe, a Academia Xacobea conta cunha mente privilexiada, un traballador infatigable. Un novo faro que iluminará o noso Camiño con luz potente e clara, como unha garantía máis de acerto no noso futuro camiñar, seguindo as pegadas xacobeas nun mundo que queremos de paz, concordia, fraternidade e solidariedade, lamentablemente lonxe aínda da realidade”, explicó Xesús Palmou en el transcurso del acto presidido por el conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional y Universidades, Román Rodríguez, y por el rector de la USC, Antonio López Díaz.

Darío Villanueva parafraseó a Miguel de Cervantes para atribuir al “favor e a ventura” este nombramiento. “Ventura polo azar favorable do que son beneficiario, quizais tamén pola oportunidade de estar en determinado lugar no momento máis apropiado. Pero, sobre todo, favor: o que os membros do pleno da Academia Xacobea fixéstesme chamándome a formar parte da vosa prometedora corporación”. Además, mostró su satisfacción por sumarse a una institución que nació “para atender a un fenómeno prodixioso e milenario que desde Galicia interpelou históricamente a toda Europa e segue facéndoo”, y manifestó su compromiso con “continuar contribuíndo á revisión do moito que, ao longo dun milenio, o Camiño dos camiños achegou aos pobos de Europa, sen pechar as portas, sobre todo nos últimos anos, a peregrinos e persoas interesadas de todo o mundo”.

Villanueva también tuvo palabras de agradecimiento para María Teresa Carballeira, la académica encargada de dar respuesta a su discurso. “O seu madriñado ten para min unha significación adicional, porque ademais da súa condición de catedrática na Facultade de Dereito da miña alma mater, desempeña a importante función de secretaria executiva do Grupo Compostela de Universidades, unha das máis destacadas redes académicas europeas cuxo nacemento tiven a sorte de compartir no primeiro ano do meu mandato como reitor en 1994”, recordó el nuevo académico. En su intervención se remitió, asimismo, a su reciente responsabilidad como comisario de la exposición Xacobeo, las huellas del Camino, promovida por la Xunta, la Biblioteca Nacional Española y Acción Cultural Española, y siguiendo las acepciones de la palabra pegada realizó un repaso a la historia, las singularidades y particularidades, y la importancia del fenómeno de la peregrinación a Santiago desde sus orígenes.

INCORPORACIONES. Tras el acto de ingreso de Darío Villanueva, la Academia Xacobea celebró una segunda sesión solemne en la que procedió a oficializar la entrada de otros cuatro nuevos miembros. Se trata del politólogo, profesor y articulista Xosé Luis Barreiro Rivas; el periodista y escritor José de Cora Paradela; y el jurista, político y exministro Íñigo Méndez de Vigo, que se incorporan como Académicos de Honra; y de María Pérez de Herrasti y Urquijo, integrante del Patronato de la Fundación Comendadoras de Santiago, que lo hace cómo Académica Correspondiente. A todos ellos dio la bienvenida Ulises Bértolo, secretario de la Academia Xacobea, señalando que esta institución es “un crisol de experiencias en torno ao Camiño de Santiago e o que significa”, y que con estas cuatro incorporaciones incrementa su valor y conocimiento, y su capacidad de prestar un mejor servicio a la sociedad.