Tit Rep 2li 50 52 54

“Somos Biribirlocke. Empezamos nisto do rock and roll en 2010 e desde entón non paramos un minuto,

fervendo notas desde Bugallido, corzos oriúndos do Concello de Ames”. Así se define la banda formada por Benja Seoane (voz), Raúl Doldán (guitarra), Andrea Mallou (saxo) ,Carlos Freire (bajo) y Héctor Ojea (batería), que esta tarde, desde las 20.00 horas, actuarán en la terraza del pub Atlántico, en la Fonte de San Miguel, como parte del programa Feito A Man, que un verano más está llenando de actividades culturales el casco histórico compostelano.

Un grupo “cun directo caralludo que disfruta e o dá todo no escenario”, señalan desde Biribirlocke, que destacan la energía que desprenden desde el escenario y su rollo festivo “combinando cordas e ventos nun Rock&Roll galego moi particular.”.

Después de más de una década actuando en salas y en grandes festivales como el Castelo Rock (Muros), el Festival Folk-Rock as Portelas (Lubián), el Festigal (Santiago), Rockin’ Vila (Vilanova de Arousa), Festival da Chaira (Lugo), la célebre Festa Vikinga (Catoira), el Novo Cruceiro Rock (Pontevedra) o el Ponte Louco (Castro Caldelas), el grupo asegura que en todos ellos demostraron su “bo facer enriba do escenario, triunfando en todos e cantos palcos pisamos durante este tempo”, al tiempo que se mostraron muy ilusionados por volver a estar ante el público, tras el parón obligatorio que les trajo la pandemia a todas las bandas.

“Tamén tivemos o pracer de compartir táboas con grandes grupos do panorama como Heredeiros da Crus, El Drogas, Carlos Nuñez, Kepa Junkera, Sínkope, Ruxe-Ruxe, Xavier Díaz...”, señalan los músicos, que en el verano de 2014 ganaron el certamen del Revenidas (Vilaxoán) y fueron finalistas del Concurso de Rock de la Deputación da Coruña al año siguien 2015.

Con dos discos en el mercado, y un directo lleno de energía, desde la organización destacan la calidad de esta banda que “apuesta por un rock ´n roll hecho en gallego con mucha potencia, y una combinación de vientos y cuerda que hace de cada función una fiesta”.

