‘Blindaje’ del Cegadi como posible residencia para mayores con covid

El pasado 3 de septiembre, el repunte de casos de covid-19 en Santiago hizo que la Xunta aplicase nuevas restricciones con el fin de frenar los contagios. De hecho, desde el área sanitaria compostelana informaron ayer de 572 casos activos y 35 personas hospitalizadas por coronavirus, seis de ellas en la unidad de Críticos del hospital Clínico y uno en el hospital HM Rosaleda.

Ante esta situación, las autoridades sanitarias están tomando medidas como las restricciones que entraron en vigor a principios de septiembre. En ellas se limitaba cualquier actividad social a diez personas, un máximo de 25 en velatorios al aire libre y diez en el interior, y a reducir a un 50 % el aforo en el interior de los locales de hostelería, sin posibilidad de servir en las barras, lo que levantó ampollas en este sector.

Pero además, se cerraron los centros de día para personas mayores o con discapacidad, y se vetaron las visitas o salidas de las residencias de la tercera edad.

Aunque lejos del estado de alarma que motivó que incluso se habilitase el Multiusos de Sar como posible hospital de campaña, por si los casos llegaban a desbordarse en el hospital Clínico desde hace unos días se están llevando a cabo una serie de obras de acondicionamiento en las instalaciones del Centro Galego de Desenvolvemento Integral (Cegadi), ubicado en Salgueiriños. Sería para su posible uso en el caso de un repunte grave en lo que ya se considera una segunda ola de la pandemia. Desde la Consellería de Política Social no quisieron desvelar el uso en concreto de las citadas instalaciones, pero sí indicaron que “nestes momentos estanse explorando as posibilidades que ofrecen as instalacións do Cegadi, que dispón dunha zona residencial deseñada para persoas con discapacidade”.

En concreto, se trata de 32 habitaciones que están siendo sometidas a obras para mejorar su aislamiento.

Según pudo saber este diario, este centro podría dar cabida a mayores de residencias con covid-19, como se hizo a finales de marzo, cuando Política Social habilitó como residencia integrada el geriátrico Porta do Camiño. Sus residentes, libres del coronavirus, fueron trasladados al hotel Congreso (Teo) en varias ambulancias por personal de Cruz Roja.

La citada residencia llegó a albergar, hasta finales de mayo, a un total de 74 mayores infectados, procedentes de residencias tanto de Santiago como de la provincia de A Coruña y Lugo.

Fueron dos los centros habilitados por la Xunta para albergar a mayores de geriátricos afectados por coronavirus: una la de Santiago y la otra en Baños de Molgas (Ourense). En ambas residencias integradas fueron las autoridades sanitarias las que decidían si la persona enferma debía ser trasladada a una de estos dos centros o si, por el contrario, podía permanecer aislada en el geriátrico en el que residía habitualmente.

Esta decisión fue tomada para intentar frenar los brotes de covid-19 que se estaban expandiendo en las residencias de la tercera edad en lo más crudo de la pandemia.

Porta do Camiño se reconvirtió en un auténtico hospital, y fue pionero en España, junto al de Ourense, en el tratamiento asistencial sociohospitalario de personas mayores positivos en coronavirus. De hecho, el modelo fue copiado por otras CC AA e incluso en Portugal.