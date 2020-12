Boisaca ‘se prepara’ para sepultar el cuerpo de Rosario Porto sin incinerar

Una funeraria de Ávila se puso en contacto en las últimas horas con el Ayuntamiento de Santiago para realizar todos los trámites para el enterramiento de Rosario Porto en el cementerio municipal de Boisaca. Según pudo saber este periódico, finalmente se habría decidido no incinerar los restos mortales de la madre y asesina de Asunta, quien se quitó la vida el pasado 18 de noviembre en la cárcel abulense de Brieva.

Después de practicársele la autopsia para la investigación que se abrió sobre el suceso, el juzgado autorizó la entrega del cuerpo a la familia, que en un primer momento pretendía incinerar el cadáver para depositar luego los restos en el panteón de sus abuelos maternos en Boisaca, donde también reposa su madre.

Pero el proceso fue entonces paralizado por el juez, que decidió esperar a conocer si existían últimas voluntades y testamento, donde pudiese aparecer alguna indicación con respecto al destino del cuerpo, antes de proceder a la cremación. Este jueves se cumplían los quince días que establece la ley para solicitar al Ministerio de Justicia el certificado de últimas voluntades. Y todo apunta a que los primos de Porto ya realizaron esta petición. Este escrito es de carácter público, e indica si existe documento y en qué notaría estaría registrado. La madre de Asunta habría realizado el testamento durante su estancia en la prisión de Teixeiro, antes de que se celebrase el juicio por el asesinato de su hija.

En las últimas horas el Concello de Santiago ha recibido una petición de sepultura de un cuerpo, que se correspondería con el de Rosario Porto, procedente de un depósito de cadáveres de Ávila, donde ha permanecido desde el 18 de noviembre.

Todo parece indicar que finalmente o la familia cambió de opinión o la difunta dejó esta disposición especificada. Fuentes del sector funerario señalan que de trasladarse el cadáver es poco probable que se pueda celebrar un velatorio dado el estado en el que se encontraría el cuerpo después de tanto tiempo desde el deceso, y lo habitual es que reciba directamente sepultura.

En este contexto, este periódico se puso en contacto con el abogado de Porto, José Luis Gutiérrez Aranguren, quien indicó que en este momento él no está realizando ningún trámite al respecto y aseguró que finalmente no solicitó el certificado de últimas voluntades, como así había anunciado que lo haría, porque considera que no está “legitimado” para hacerlo y que eso “corresponde a la familia”.

Al preguntarle si de esta manera daba por finalizados sus servicios a Rosario Porto, Gutiérrez Aranguren apuntó que esperará a comprobar “qué acciones realizan los familiares de Rosario” para decidir si debe “actuar”.