Borja Verea aposta por un carril-bici que una Santiago e O Milladoiro

Borja Verea, deputado autonómico e presidente dos populares composteláns, nunha reunión que mantivo esta tarde con Composcleta, asociación de usuarios de bicicleta, ven de reclamar que “Santiago ten que seguir o exemplo das cidades máis avanzadas de Europa que levan anos apostando pola mobilidade sostible”. “Estamos vendo como se presentan e anuncian proxectos que pouco interesan aos veciños, cámaras dixitais, multamóviles, paneis informativos, infraestruturas todas das que descoñecemos a súa utilidade”, indicou Verea, antes de engadir que a capital galega “está perdendo a oportunidade de vertebrar a cidade pensando no futuro, e o futuro non son cidades intelixentes cheas de tecnoloxía inútil, o futuro é un Santiago máis amable, máis humano e máis accesible para as familias e veciños”.

Asemade, Verea denuncia que “os actuais responsables municipais xa demostraron ao longo dos anos que non creen nesta transformación”, e por iso reclama que sexa “a Xunta quen tome a iniciativa e destine fondos europeos en Santiago para construir unha rede de carrís bici que conecte os principias centros e barrios da cidade”.

Na xuntanza con Composcleta, analizouse o proxecto de case 50 kilómetros de carrís-bici que defenden os populares. O deputado compostelán aposta por “un carril-bici, amplo e seguro, que una o Milladoiro con Santiago, como alternativa á SC-20, que sería un exemplo de vangarda e o primeiro paso para consolidar o que xa somos, unha mesma cidade”.

Verea sinalou tamén que “temos un proxecto para a creación de oito itinerarios de carrís-bici que sumarían 47 km e conectarían puntos estratéxicos da cidade como a conexión do Campus Norte e o Campus Sur, ou a Estación Intermodal e San Caetano coa Cidade da Cultura”. Outros itinerarios irían ata o Polígono do Tambre ou o Hospital Clínico, engadiu.

Neste senso, Borja Verea apuntou que “Santiago ten que ser un referente de modernidade e vangarda, xa que a sociedade de hoxe en día non é a mesma que a de hai 30 anos, e a xestión do tráfico, o uso do espazo público ten que ser polo tanto diferente”.

E insistiu, ademais, que “en cuestións como a mobilidade sostible as mensaxes que se envían dende as institucións son clave, e en Santiago os poucos carrís-bicis que se construíron parecen unha broma, xa que son curtas distancias e desconectados entre eles”. O presidente do PP de Santiago salientou que “os actuais dirixentes non teñen xa credibilidade para deseñar a cidade do futuro”.