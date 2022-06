Santiago. El presidente del PP local y diputado en el Parlamento de Galicia, Borja Verea, denunció que “os proxectos importantes para Compostela que dependen das boas relacións de Sánchez Bugallo cos conselleiros están todos bloqueados”, y que “unha boa relación supón acadar solucións para Santiago e, neste sentido, o fracaso é total”.

El líder popular, que espera gobernar Compostela en 11 meses y sacar los proyectos adelante, apuntó a la falta de soluciones para asuntos urgentes como: el aparcamiento del Hospital Clínico; los 10 km de sendas peatonales y ciclistas; la recepción de la obra de Concheiros; la ampliación del suelo industrial; un programa de rehabilitación para el casco histórico o una estrategia real de vivienda protegida. En este sentido, Verea señala que de estos proyectos no se sabe nada y manifiesta que “no se recuerda un mandato donde un alcalde haya conseguido tan poco de la administración autonómica para Santiago, salvo fotos con los conselleiros”.

APARCAMIENTO EN EL CLÍNICO. En relación al aparcamiento del CHUS, Borja Verea remarcó que “o alcalde é o máximo representante da cidade e non pode seguir botando balóns fora dicindo que isto lle corresponde a outras administracións”. Asimismo, apunta a la problemática que supone la falta de acción por parte del regidor para abordar estas cuestiones.

“Hai un problema que hai que acometer e se non é quen de axuntar vontades da Administración autonómica e estatal, que tamén pode botar unha man, terá que poñerse el mans á obra, que para iso o escolleron os veciños”, declaró. En este sentido, manifestó que la concesión del aparcamiento subterráneo es municipal y por lo tanto “pódense revisar as tarifas”.

Además, apuntó a la seriedad del conflicto puesto que afecta a miles de ciudadanos, muchos de ellos pacientes, familiares de pacientes y con grado de dependencia. El líder reiteró que “as solucións están aí e hai que poñerse a traballar”, ya que, además, la Xunta de Galicia ya había manifestado previamente que aceptaría que la regulación del tráfico dentro del hospital la llevara a cabo el Ayuntamiento; pero señala que el problema reside en que el “goberno actual bota balóns fora”.

Por último, Verea señala que “o mellor exemplo do pouco peso político do alcalde na Xunta explicítao el mesmo cando se queixa que noutras cidades si se financian aparcamentos e en Compostela non’. Ante esto, el líder popular sentencia que si “el é o alcalde que asiste a máis actos da Xunta de Galicia”, realmente algo no está funcionando. Concluyó con unas palabras finales al alcalde, constatando que “a solicitude está feita, él saberá se quere escoitar os problemas que ten a cidade ou non”. s.t.