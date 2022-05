Borja Verea pide o apoio dos universitarios do PP para gañar as primarias

Santiago. Borja Verea, candidato á presidencia dos populares composteláns, continúa coa súa campaña interna para convencer aos militantes de cara as primarias do vindeiro sábado 14. Onte foi a quenda das xuventudes universitarias do Partido Popular de Santiago. Na xuntanza, á que se achegaron uns 30 mozos, o parlamentario compostelán pediu o apoio “non só para gañar estas primarias, senón para construír unha gran maioría que me permita gobernar Santiago a partir da primavera de 2023”, e destacou que “fronte a un Bugallo e o seu equipo, incapaz, triste e sen ideas; somos a única alternativa de futuro, e imos levar a Compostela ao século XXI”.

Para conseguir ese obxectivo Verea adiantou ás novas xeracións as liñas principais da súa idea de cidade “un Santiago que ten que ser máis amable, máis familiar e máis humano”, e para iso hai que poñer en marcha canto antes “unha política de vivenda moderna e contundente, para que os veciños de Santiago poidan vivir en Santiago e non teñan que marcharse”, así como un “urbanismo e unha mobilidade alternativa, onde as familias recuperen o control do espazo urbano, pasen a ser as protagonistas”; e puxo de exemplo “a senda peonil e ciclista que unirá Milladoiro e Santiago e que é un compromiso que conseguimos arrancarlle a Feijóo no seu derradeiro consello da Xunta, mentres Bugallo só puxo trabas e problemas”, sentenciou o popular. ECG