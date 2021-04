Borja Verea visita o barrio de Santa Marta para reclamar servizos de calidade

Borja Verea, presidente dos populares composteláns, acompañado do portavoz municipal Alejandro Sánchez Brunete percorreron xunto con membros da Asociación de Veciños de Santa Marta “Vedesma” o seu barrio para coñecer de primeira man as súas demandas e necesidades.

Verea destacou que “o barrio experimentou nos últimos anos unha das maiores transformacións da cidade e os servizos deberían ter medrado ao mesmo ritmo, algo que non está a suceder”, engadindo que “Santa Marta comparte a esencia do antigo barrio coas novas edificacións que supuxeron a chegada de familias que agora demandan servizos de calidade”.

Ademais, salientou entre as deficiencias reiteradamente denunciadas o mal estado dos contenedores que “habitualmente están desbordados especialmente na contorna dunha grande superficie e dos principais locais de restauración porque o concello non é quen de colocalos de maior tamaño”. Neste senso tanto el como Sánchez Brunete lembraron que “un servizo de recollida de lixo moderno e contenedores novos, suficientes e de calidade é unha débeda pendente que segue sen cumplirse a pesar dos anuncios constantes” concluíndo que “a nova licitación é aínda o inicio dun longo expediente que leva anos de retraso, a realidade da cidade é a que vemos todos os días”.

Desde o Partido Popular de Santiago aproveitaron tamén para lembrar o incumprimento por parte do goberno municipal dunha das súas promesas electorais como era a de construir un centro deportivo na zona Sur da cidade con piscinas cubertas para todas as familias destes barrios e que, según prometeron, estaría especializada en uso escolar pola mañá e en clubes de natación pola tarde.

Outras peticións do barrio ían na liña de pedir un mellor mantemento e limpeza dos pavimentos e beirarrúas, lembrando por exemplo que os bordillos seguen a causar destrozos nos vehículos e aproveitaron tamén para pedir unha solución ao aparcamento do CHUS onde non hai ningún tipo de control sobre os espazos de estacionamento.