Broche de oro en Monte do Gozo

O Son do Camiño llegó el sábado a su final tras acoger durante tres intensos días a unos 40.000 festivaleros, que se lo pasaron bomba en esta tercera edición marcada por los dos años que se hizo esperar y por el Xacobeo.

La expectación fue enorme desde el primer momento, agotándose las entradas en apenas un par de horas después de ser puestas a la venta. Y tal y como se esperaba, desde el jueves el Monte do Gozo volvió a vibrar con grandes actuaciones. En su primera jornada fueron C. Tangana, Jhay Cortez y The Chemical Brothers las actuaciones más destacadas, ante un público al que no le importaron las calurosas temperaturas, que alcanzaron los 28º, ni las breves rachas de precipitaciones. El viernes, el ambiente mejoró aún más, llenándose el recinto a primera hora de la tarde para disfrutar de grandes artistas internacionales, como Justin Quiles, Duki, Anuel AA o Liam Gallaguer, que protagonizó uno de los momentos más llamativos de esta edición, al entregar a una fan argentina la pandereta con la que actuó. El sábado Nicki Nicole y Jason Derulo acompañaron a Dani Martín en la que probablemente fue la actuación más intense del festival. Y ayer, finalmente, las zonas de acampada se fueron vaciando y O Son do Camiño se despidió definitivamente de sus seguidores hasta 2023.

Sin embargo, el Monte do Gozo no tiene tregua y continuó recibiendo artistas, contando ayer con Marc Anthony, que completó una semana plagada de música en Compostela. A continuación, será el turno de Imagine Dragons. El grupo originario de Las Vegas (EEUU) ha elegido también el Monte do Gozo para su primer concierto en Galicia.

Mientras tanto, los festivaleros podrán reponer fuerzas recordando los grandes momentos vividos durante los últimas días, y quién sabe si pensando ya en qué artistas formaran parte de la cuarta edición de O Son do Camiño. Quizá, para continuar con la tradición de traer autoras ligadas a Eurovisión, nos encontremos en esta ocasión a Las Tanxugueiras...