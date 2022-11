Brönnimann aposta pola implicación social e a excelencia artística

A Real Filharmonía de Galicia presentou onte no Museo do Pobo Galego ao que será o novo director titular e artístico da orquestra e da Escola de Altos Estudos Musicais a partir do mes de xaneiro, Baldur Brönnimann, que estivo acompañado polo presidente do Consorcio de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo; a xerente do Consorcio, Belén Hernández, e a directora técnica da Real Filharmonía, Sabela García Fonte.

Durante a súa intervención, Brönnimann asegurou que para el supón un desafío ilusionante coller os mandos dunha orquestra con tanta historia: “Quería darvos as grazas pola benvida. Teño moita ilusión polo proxecto, xa que coñecín a orquestra traballando e sei como funciona”. Referíndose á nova etapa, o novo director enumerou os puntos sobre os que xirará o seu proxecto nesta nova etapa á fronte da Real Filharmonía. Neste senso, sinalou tres eixos clave: a procura da excelencia artística, a implicación social e a formación. Así, Brönniman comezou agradecendo a Paul Daniel pola súa labor nos últimos anos e continou sinalando con respecto á implicación social que é algo fundamental, “a forma na que te presentas, os programas que fas, cando tocas, etc”. Salientou que “a orquestra é un servizo público e temos que chegar a toda a sociedade, facendo o esforzo en captar ese público que aínda non nos coñece ou non ten acceso á música clásica. Temos que fomentar profundamente ese diálogo coa cidadanía”.

Por último, fixo fincapé na importancia da formación: “A Escola de Altos Estudos Musicais é un dos activos máis grandes desta orquestra. A formación é unha tarefa moi importante para unha institución como a Real Filharmonía e síntome moi afortunado de poder implicarme con isto”.

Durante a presentación, Brönniman contou co apoio do alcalde quen sinalou que foi elexido xa que “o obxectivo é o de construír unha orquestra do século XXI”, coidando que “a sociedade e a cidadanía vexa coma un reflexo da súa actividade cultural”. “É a peza que encaixa perfectamente na estratexia que se quere implementar a partir de agora”, sinalou a xerente do Consorcio, Belén Hernández.