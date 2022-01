Bugallo confía en la aprobación de los Orzamentos: “Es imprescindible”

El alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, confía en que ningún grupo de la oposición vote en contra de sacar adelante los presupuestos municipales, cuyo borrador se presentó la semana pasada. En una entrevista concedida a Más de uno Compostela, en Onda Cero, el regidor de la capital gallega manifestó que “al final espero que nadie debería votar en contra, porque son imprescindibles para Santiago”. A este respecto, el primer edil añadió que “son 130 millones de euros de los que 16 corresponden a inversiones reales”; y puso como ejemplo “el nuevo contrato de limpieza, parques y jardines, el servicio de asistencia a la familia, y esas 160 familias más a las que atender, la renta social y que Santiago se pueda acoger a los fondos europeos”.

Así, Sánchez Bugallo comentó ante los micrófonos de Onda Cero que “no veo justificado que se vote en contra de los presupuestos porque se no habíamos tenido presupuestos no me los podría haber optado a las ayudas al comercio y hostelería; y este año seguiremos necesitando de presupuestos”. Con esto, espera que “a finales de este mes o principios de febrero se puedan aprobar los presupuestos” y señaló la urgencia de sacar adelante el proyecto dado que de este dependen “actuaciones importantes que vamos a acometer en Vite, Meixonfrío o en medio rural”.

El regidor, que calificó las cuentas de “dignas”, adecuadas “a las necesidades de la capital de Galicia” y “absolutamente imprescindibles”, destacó el esfuerzo realizado en tres puntos: en primer lugar, en lo relativo a las partidas destinadas a “seguir apoyando a los sectores más perjudicados por la covid: comercio, hostelería, turismo”; en segundo lugar, el incremento del gasto a consecuencia de la puesta en funcionamiento de los nuevos servicios: “parques y jardines, el Servicio de Ayuda en el Hogar, la limpieza y recogida de basura o la previsión en relación con el transporte público”, enumeró; y en tercer lugar, Sánchez Bugallo hizo hincapié en las inversiones, que se concentran “en los barrios, en las parroquias y en los sectores sociales más desfavorecidos.

REACCIONES. Por su parte, la portavoz del grupo municipal del BNG de Santiago, Goretti Sanmartín, trasladó en rueda de prensa los avances producidos en la negociación presupuestaria con el grupo de gobierno local sobre el documento de 40 propuestas primordiales para mejorar las condiciones de vida y fruto del contraste con el vecindario y del conocimiento de las necesidades en estos momentos de grave crisis económica y social.

“Nosotros no damos aún por cerrada la negociación y queremos procurar más acuerdos de los que ya tenemos porque aunque es evidente que existe un avance en el talante, queremos garantizar que se traduzca en compromisos firmes y realistas, que se ejecuten los proyectos que se incluyan”, indicó.

Así, desde el PSOE se comprometieron a incluir el mantenimiento de una línea de ayudas a los sectores afectados por la crisis y por las obras, de manera especial para el barrio de San Pedro y de Concheiros, la escultura en homenaje a Ánxel Casal y el cumplimiento de los compromisos con el rural en dotaciones de saneamiento y abastecimiento, entre otras. Sin embargo, no incorporan la construcción de un aparcamiento de gestión pública en el Campus Sur, el cambio en el modelo de comedores escolares reclamado por la comunidad educativa, el proyecto para instalar una planta de compostaje comarcal ni el plan de empleo juvenil o la recuperación para la prestación directa de servicios privatizados, cuestiones básicas para el BNG.

“Estos no son nuestros presupuestos, en ellos hay prioridades que no son las que nosotros consideramos primordiales y hay cuestiones muy importantes para mejorar las condiciones de vida de los santiagueses que no se incluyen”, señaló Goretti Sanmartín. Reclamó también un cronograma de ejecución de las obras y puesta en marcha de los proyectos, “porque este gobierno ha demostrado la ineficacia de su gestión, su incapacidad para ejecutar el presupuestado”. “Quiero recordar que con los últimos datos que tenemos, los de septiembre de 2021, el gobierno no llegó a ejecutar ni el 10 % de las inversiones que estaban proyectadas y en 2020, el último año que tenemos completo, y que pertenece totalmente al gobierno del PSOE, la ejecución de la partida de inversiones fue del 21,85 %”, señaló. “Esto es, de cada 100 euros que tuvieron para inversiones casi 80 quedaron sin gastar”, advirtió.

Aludió también a la “mayor voluntad negociadora de una de las diferentes partes del gobierno”, porque son muy distintas las sensibilidades y las posiciones, explicó. “Prácticamente todas nuestras propuestas fueron llevadas a Pleno y fueron aprobadas, muchas de ellas con las abstención del PSOE”, añadió.

Con esto se refirió a la dotación de un servicio de control del cumplimiento de los pliegos de las empresas concesionarias con recursos y personal suficiente, además de diversas obras aprobadas en pleno a raíz de iniciativas del BNG como la humanización con dotación alternativa de aparcamiento para el vecindario de Ultreia, el Plan de mejora y accesibilidad del barrio de la Estila y Avenida de Salamanca, o el parque de skate en Conxo-Santa Marta.

A preguntas de los periodistas, afirmó que “es evidente que el BNG descarta votar en contra de este Presupuesto si se incluyen estas propuestas en el documento definitivo, porque hay avances relevantes que son positivos y los mejoran, pero no renunciamos a conseguir más acuerdos”. “Aún no tenemos encima de la mesa el documento definitivo y hay cuestiones de detalle que no nos aclararon por lo que la negociación sigue abierta”, añadió.