Bugallo defende a xestión do seu equipo en materia de contratación

Santiago. O alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, defendeu onte a xestión do seu goberno en materia de contratación. O rexedor indicoulle ao portavoz do Grupo Municipal Popular que “os contratos menores non son contratos a dedo” e lembrou que nos cinco meses de mandato de Agustín Hernández, en 2015, destináronse a contratos menores 2. 528.796 euros. Un executivo, indicou, do que formaba parte o actual voceiro popular. Sánchez Bugallo sinalou que os contratos menores son legais, e que facilitan “a accesibilidade das Pemes e das empresas locais” aos procesos de contratación. Lembrou que un contrato de servizos de menos de 15.000 euros (sen IVE), é un contrato menor; igual que un de obras de menos de 40.000 euros. “É un procedemento de contratación que todos os grupos e todas as administracións tratan de afear ao goberno de turno” indicou.