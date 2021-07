Bugallo estima que el Plan Xacobeo relanzará el Camino en toda España

La ministra de Turismo, Reyes Maroto, estuvo ayer por la mañana en Compostela para presentar el Plan Nacional Xacobeo 2021-2022. Lo hizo un mes después de la presentación oficial realizada en Oviedo, la cual suscitó críticas de la Xunta por alejar de Galicia un proyecto con base en esta comunidad autónoma. Maroto reiteró el compromiso del Gobierno con Galicia y situó al Xacobeo como uno de los principales productos turísticos nacionales, “el cual permite abrir las puertas de Galicia no solo a España sino al mundo”.

La ministra detalló que las intervenciones principales serán para financiar once proyectos sostenibles de mantenimiento y rehabilitación del patrimonio histórico por donde transcurren los Caminos, las cuales alcanzan un importe de 22,75 millones de euros. Maroto afirmó que las rutas van a contar “con un plan ambicioso de inversiones para impulsar este producto turístico como un elemento vertebrador y cohesionador del territorio”. Un reconocimiento al Camino que, en palabras de la ministra, “va a potenciar nuestra oferta turística y crear nuevas oportunidades para las comunidades que lo acogen, especialmente para Galicia”. Entre las inversiones principales se contemplan actuaciones en Cárcere Vello, en Tui; Muíño do Toleiro, en Sarria; Monasterio de Vilar de Donas; Monasterio de San Salvador de Lérez; Catedral de Mondoñedo; Colegiata de Santa María de Xunqueira de Ambía; Convento de Herbón; Convento de San Francisco, en Pontevedra; Convento de Sobrado dos Monxes; Monasterio San Salvador de Lourenzá y Monasterio de Oseira. En el listado no hay ningún edificio patrimonial de Compostela, pero sí figura la gran mayoría de inmuebles históricos compostelanos en la inversión aprobada en la reunión del Real Patronato, de 281 millones de euros.

La ministra de Turismo también explicó que el Plan Nacional contempla, además, cinco millones de euros para apoyar proyectos colaborativos entre destinos asociados a los Caminos que son miembros de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes y que beneficiarán a Ourense, Santiago, Sanxenxo y Vilagarcía de Arousa, y a las Diputaciones provinciales de Lugo, Ourense y Pontevedra. Asimismo, el Gobierno ha abierto una oficina en Roma para que esta actúe como nexo de unión de promoción del Camino y el Xacobeo por toda Europa. Dicha oficina dispone de un Centro Multimedia Interactivo que operará como punto de información del Xacobeo. Una labor también realizada por el presidente, Pedro Sánchez, durante su visita a Estados Unidos.

El proyecto que ya había sido presentado en líneas generales en el Museo de Bellas Artes de Oviedo constituye una inversión cultural y patrimonial en todo el territorio nacional que asciende a 121 millones de euros. La idea del plan es potenciar todas las rutas por las que pasa el Camino de Santiago, estén estas o no en territorio gallego. El Gobierno considera que su proyecto es uno de los más ambiciosos puestos en marcha en torno al Xacobeo. Sin embargo, desde la Xunta se criticó lo que consideran una inversión insuficiente para Galicia. El plan había nacido ya con polémica después de que el gobierno gallego denunciase falta de concreción y retrasos en la planificación realizada por el ejecutivo central, así como ausencia de detalle en la partida económica.

Maroto estuvo acompañada en el Hostal dos Reis Católicos por el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, y por la directora xeral de Turismo, Nava Castro; entre otras autoridades, como el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés; y el presidente de la FEGAMP, Alberto Varela. Al acto no han asistido ni el vicepresidente primero y conselleiro de Turismo, Alfonso Rueda, ni el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Maroto no quiso entrar en polémicas y los excusó aludiendo a su presencia en la reunión del Consello de goberno.

VALORACIÓN. En conversación con EL CORREO, el alcalde de Santiago, Sánchez Bugallo, destacó que “el Estado asuma como un reto propio la promoción internacional del Xacobeo y del Camino”, al tiempo que apuntó que el Plan Nacional servirá para relanzar el fenómeno jacobeo en toda España, sobre todo, en las comunidades por las que discurren las rutas. “El Estado tiene que apoyar a todas las autonomías y ciudades por las que pasa el Camino, no solo a Galicia; de ahí que reparta los fondos en actuaciones que se llevarán a cabo en diferentes regiones”, señaló, a la vez que añadió que “Santiago es diferente. Aquí ya tenemos el Real Patronato de la Ciudad y el Consorcio”, concluyó.