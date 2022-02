Bugallo exige que la cantera de Grixoa no se use de vertedero

El alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, confirmó que trasladará a la consellería de Industria la moción firmada este jueves por tres de los cuatro grupos municipales, en la que muestran el rechazo al uso que se está haciendo de la cantera de Miramontes. Esta moción se presentará en el pleno ordinario del mes de marzo para su debate y aprobación. “Estoy de acuerdo con que se restaure la cantera, lo que no estoy de acuerdo es que se monte ahí un vertedero”, señaló.

Con esto, indicó que es necesario “ese posicionamiento”, porque por parte de la consellería de Economía, Empresa e Innovación, a través del servicio de Enerxía e Minas, pidieron que el Ayuntamiento de Santiago informara sobre “una modificación del plan de restauración de Miramontes. El Ayuntamiento ya remitió los informes técnicos sobre esa cuestión”, que ahora completará con la citada moción, señaló. El regidor teme que, si se espera su aprobación en el pleno de marzo para enviarla a la consellería, podría ser tarde y la resolución ya estaría adoptada.

Por eso se redactó la moción de urgencia y se llevó este jueves al pleno, para su aprobación, expresando este posicionamiento político. “Se entregó a las diez menos cuarto de la mañana”, explicó, “y se habló entre todos los grupos. El PP señaló que era precipitado y que no se podía resolver en ese momento. A las cuatro y media de la tarde el PP local mantuvo que no se daban las condiciones y que no debía aprobarse por urgencia”, relató el regidor.

“En todo caso”, añadió, “el grupo del PP tendrá ocasión de manifestarse con más claridad a lo largo de este mes. Tenían razón en que el plazo era muy ajustado, pero el resto también tenía la preocupación de decir: si esperamos al 31 de marzo, puede ser tarde”.

Ahora, confirmó, el texto de la moción está presentado. “Se tramitará y se someterá a la aprobación del pleno, y también se enviará al conselleiro de Economía”. Un texto, añadió, en el que “le trasladamos el sentir de la mayoría de la Corporación —17 de los 25 concejales— a que no se continúe con el uso que se está haciendo de la cantera de Miramontes”. También es el sentir de los vecinos, añadió, que “ven que con la excusa de la regeneración se montó un vertedero para traer basura orgánica a razón de 12.000 toneladas durante varios años”. Piensa que “el objetivo real es un negocio, convertir aquello en un vertedero, y la regeneración de la cantera es una disculpa para esa actividad”.

Los vecinos de la parroquia de Grixoa también se pusieron ayer en contacto con EL CORREO para denunciar una vez más lo que consideran “una burla” y para manifestar su indignación ante lo que “ahora pretende impulsar la consellería de Industria”. Además, denuncian que se sigue inclumpiendo la sentencia del Tribunal Supremo que prohibe la circulación de vehículos de gran tonelaje por el Camiño do Gandarón.