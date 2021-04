Bugallo niega ‘bicifobia’ y anuncia que se recuperará el sistema de préstamos

Después de la polémica abierta en los últimos días sobre el proyecto de nueva ordenanza de movilidad por el apartado dedicado a las bicicletas, el alcalde negó ayer las acusaciones vertidas por asociaciones como Composcleta, de tratar de restringir el uso de este tipo de vehículos en la ciudad.

En esta propuesta, que todavía está en fase de debate, se recoge la prohibición de circular en cualquier tipo de vehículo por el casco histórico, fuera de las horas de carga y descarga y con la correspondiente autorización.

Sobre este aspecto, el concejal de Mobilidade, Gonzalo Muíños, ya había recordado que en la actual normativa se establece esta prohibición, y que en cualquier caso, en la tramitación de la ordenanza se tendrán en cuenta este tipo de opiniones, y que salvo algunas calles, en las que por el ancho no se permitirá el paso de los ciclistas, en otras sí estará autorizado el paso, aunque no el estacionamiento, que se deberá llevar a cabo en los puntos diseñados al efecto, ya que no se permitirá hacerlo ni en árboles o farolas, ni en cualquier otro elemento del mobiliario urbano.

También el alcalde, Sánchez Bugallo, quiso zanjar ayer la polémica, descartando cualquier tipo de ‘bicifobia’ por parte del gobierno local. En este sentido, recordó que fue precisamente un gobierno presidido por él quien puso en marcha el sistema público de préstamo de bicicletas, “cunhas tarxetas que eran prácticamente gratuitas”, y que estuvo funcionando hasta 2011, cuando se suprimió por otro gobierno local, y actualmente afirmó que las bicis estaban “inservibles ou desaparecidas”, al igual que las instalaciones que acogían los sistemas para sujetarlas, y que en aquel momento también fueron retiradas de los puntos que había repartidos por todo el territorio urbano. .

Por eso, señaló, ahora están pensando en volver a ponerlo en marcha en la ciudad, para aquellas personas que quieran utilizarlo para desplazarse de un punto a otro. En su momento, se justificó esta medida por la escasa rentabilidad del sistema, ya que parece que había muchos menos usuarios.

La polémica salió a la luz pública hace unas semanas, cuando se filtró el documento que se estaba elaborando, y se produjo una reacción ciudadana que tuvo su punto álgido en la celebración de una manifestación con más de doscientos participantes que culminó en el Obradoiro.

Carriles. También hay otras propuestas, como la planteada por el presidente local del Partido Popular, Borja Verea, que proponía la habilitación en la ciudad de más de cuarenta y siete kilómetros de carriles bici.

En estos momentos apenas existen estos carriles, aunque en las nuevas urbanizaciones, como la recientemente completada en la avenida de Clara Campoamor, pero su creación en el centro urbano resulta complicada por la propia fisonomía de las calles. Un problema más difícil de resolver en los cascos históricos, tal y como reflejó el Libro Blanco sobre movilidad elaborado por las Ciudades Patrimonio de la Humanidad.