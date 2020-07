Bugallo “no cree” que vaya a ser el delegado regio y se remite a lo que diga la Casa Real

Santiago. “Penso que eu, non, pero non me corresponde a min decir nada ata que a Casa Real se pronuncie”. Así respondió ayer el alcalde compostelano a la pregunta de si sería él el delegado regio en la Ofrenda al Apóstol de este año. A estas alturas del mes, cuando lo normal es que ya se hubiera hecho público el nombre, todavía no se sabe nada de quién presidirá el acto.

Todo apunta a que el alcalde sí lo sabe, pero por cuestiones protocolarias no lo va a revelar, y toma cuerpo la posibilidad de que sea el propio Felipe VI, que tras el final del estado de alarma ha emprendido una ronda de visitas por todo el país, el que acuda el día 25 de julio a Compostela, a pesar de que la tradición señala que el monarca presida el acto durante el Xacobeo.

A favor de esta hipótesis está que además del alcalde, que ya fue delegado regio en 2019, los otros dos candidatos, el presidente autonómico y el del Parlamento gallego, que son los que suelen turnarse con el regidor fuera de las celebraciones jacobeas, están afectados por el período electoral. El primero estaría en funciones, y la Cámara autonómica difícilmente estaría constituida para esa fecha, dado que los comicios son este mismo domingo.

El monarca ya presidió los actos como príncipe, y también como rey, precisamente en el año de su coronación. El único inconveniente es que también tendría que hacer doblete, al acudir este año y durante el Xacobeo 2021. Con un programa de fiestas muy limitado por las restricciones a las que obliga la pandemia, la presencia real en Compostela supondría un enorme respaldo para la promoción del Camino de Santiago y de la ciudad en estos momentos, además de la celebración del Año Santo. Pero como decía ayer el regidor compostelano, “haberá que esperar a que a Casa Real o faga público de forma oficial”. ecg