Bugallo pide rebajas en la renta para el 80 % de la hostelería con alquileres

El alcalde compostelano, Xosé Sánchez Bugallo, se mostró ayer optimista con la recuperación del sector turístico, ya que recordó que a diferencia de otras crisis, como cuando se produjeron las revueltas en los países árabes, los viajeros no han cambiado un destino por otro, sino que se han quedado en casa.

Así, consideró que una vez que se haya controlado la pandemia, habrá muchas personas que estarán con ganas de viajar, algo que consideró que sería posible a partir del segundo semestre del próximo año.

El problema fundamental es aguantar hasta allí, algo que para el sector de hostelería y restauración consideró que no iba a ser fácil, dada la fuerte caída que está experimentando en los ingresos, al tiempo que los gastos se mantienen al mismo nivel que antes de la pandemia.

Uno de estos gastos, recordó, es el de los alquileres, ya que señaló que en torno a un 80 % de los negocios de hostelería de Santiago no son propietarios del local, lo que los obliga a hacer frente al pago de la renta independientemente de la marcha del negocio con las restricciones.

Por ello, hizo un llamamiento a buscar una solución, destacando que quizás sería más razonable buscar ahora fórmulas para flexibilizar este pago, aunque supusiera un recorte, que afrontar el riesgo de que el negocio se vea abocado al cierre, y quedarse sin ingresos porque ya no hay inquilino y el local se queda vacío. “Supoño que todos os propietarios quererán cobrar o 100 % do aluguer, pero se arriscan a quedar co 0 %”, alertó el regidor.

reducción. En Cataluña recordó que se ha aprobado una reducción del 50 % en los alquileres para ayudar a la supervivencia del sector. También en el caso de las hipotecas y los intereses bancarios para aquellos que sí son propietarios, una dificultad para la que consideró necesario asimismo el establecimiento de líneas de ayuda. “Vería ben que se aprobaran moratorias en el pago de intereses aos bancos, e tamén medidas compensatorias”

En esta misma línea, también hizo un llamamiento a la Xunta a apoyar económicamente al sector. Destacó que aunque el Ayuntamiento tiene en marcha varios planes de apoyo, “as nosas capacidades son limitadas”, tanto en materia competencial como económica, desde el momento en el que Raxoi afronta una bajada de ingresos por las bonificaciones y, al tiempo, un incremento de gastos. Recordó que quien tiene las competencias en esta materia es la administración autonómica, y puso el ejemplo de las Mareas Rojas que en muchas ocasiones afectan a las rías, y para las que se establecen líneas de ayuda para el sector con el objetivo de compensar la suspensión temporal de la actividad marisquera.

De esta forma, consideró un “agravio comparativo” que en un caso se perciba una renta ante el cese de la actividad, mientras que en otro se tomen decisiones de hondo calado “que teñen unha repercusión tremenda”, y no exista una compensación equivalente.

Pensando en la Xunta, pero también en el Gobierno central, el regidor reclamó un plan de ayudas “potente” para que estos negocios de hostelería puedan hacer frente al bache que suponen los dos períodos de alarma y las fuertes restricciones que en muchos casos dejan estos negocios, tanto los de hospedaje como los de restauración al límite de subsistencia.

“Pode haber unha porcentaxe moi alta de mortandade nos negocios”, alertó, porque los períodos de restricciones se está alargando. Comenzó el pasado marzo, y el decreto para la ampliación de terrazas estará vigente hasta el próximo abril, “pero vexo que xa se está a falar de maio”, y aunque confía en que vaya “afloxando a presión a medida que melloren os datos”, la realidad es que en lo que se refiere al sector hostelero “son cada vez peores”.

Donde sí se aprecia una mejoría es en lo referido a las fiestas en pisos, que han experimentado un considerable descenso en la última semana, en la que tan solo fueron nueve las celebraciones en las que la Policía Local tuvo que intervenir.

Dirección correcta. Aunque lamentó que no hayan desaparecido por completo, sí destacó que se mantiene la tendencia a la baja, después de que en la semana anterior fueran 24 o 25. “Sígueme sorprendendo que nas actuais circunstancias haxa nove grupos de persoas que sigan facendo festas, pero penso que a dirección está sendo a correcta”, y aseguró que todos los expedientes serán tramitados y los infractores sancionados.

En este sentido, destacó que “os veciños están moi encima de este tema”, y que no dudan en llamar en cuanto se enteran de que se está celebrando alguna reunión, “e a Policía está acudindo en todos os casos, e tramitando a denuncia e a sanción correspondente”.

Ya no se ve a los grupos de jóvenes con botellas por la calle. Ayer, ante el toque de queda, las calles estaban ya vacías a última hora de la tarde, incluso sin iluminación y con varios negocios cerrados.