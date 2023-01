Bugallo presenta o proxecto do Restollal ao Goberno central

O alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, ven de reunirse coa secretaria xeral de Transportes e Mobilidade, María José Rallo e a directora da Oficina da Estratexia e a Mobilidade, Ángeles Marín, con motivo da reforma e humanización do Restollal para explicarlle persoalmente “contido e carácter” do proxecto de urbanización. Ademais, analizáronse os avances na Plataforma de Reparto de Última Milla, que conta con financiación dos Next Generation.

Durante o encontro, o rexedor explicou en que consistirá o proxecto de reforma do Restollal. “Expliqueille cal é a súa conexión coas zonas de baixas emisións e con outras actuacións que se están a desenvolver como a reurbanización de Clara Campoamor ou a nova Intermodal”, manifestou Bugallo tras a reunión que cualificou de “interesante e amable”.

O alcalde compostelán amosouse optimista de cara a que no mes de marzo o Ministerio de Transportes resolva favorablemente a solicitude de subvención e, así, obter os fondos necesarios, que ascenden aos 4,59 millóns de euros, para poder iniciar canto antes a intervención coa que o Restollal se convertería nunha grande avenida urbana.

AVANCES NA PLATAFORMA LOXÍSTICA. No encontro, outro dos asuntos tratados e nos que se centrou a reunión foi a plataforma loxística para o reparto de mercadorías no casco histórico compostelá que se contempla no entorno de Mercagalicia, no Polígono do Tambre, e que está xa “encamiñado” segundo sinalou o alcalde.

Neste senso, Sánchez Bugallo quixo aclarar que “actualmente está avanzada a tramitación urbanística da parcela” e asinados “tódolos convenios, tanto co Consorcio de Santiago coma coa empresa Mercasa para a súa execución”. E, engadiu, “observamos con satisfacción que se están cumprindo tódolos obxectivos e compromisos establecidos”.