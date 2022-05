Bugallo quere activar o ‘plan Chipperfield’ para reformar todo o eixo central da cidade

O alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, presentou a proposta de asignación de remanentes e ingresos por vendas de parcelas para 2022, que ascende a 8,8 millóns de euros, e que, segundo explicou, está previsto que vaia ao pleno ordinario, planificado para o 31 de maio. A proposta de reparto foi negociada cos grupos da oposición. O rexedor sinalou que Compostela Aberta e BNG “manifestaron a súa conformidade”, e que o PP declarou as súas reservas, aínda que non se opuxo a ningunha das actuacións previstas.

Bugallo explicou que do remanente líquido de tesourería quedan retidos 16 millóns de euros “co fin de facer fronte ás obrigas pendentes de pago, incluídas as sentenzas xudiciais”. Quedarían dispoñibles 7,2 millóns de euros, ós que se engadirían 1,6 millóns máis procedentes da venda de parcelas xa materializada. Polo tanto, o total dispoñible ascendería a 8,4 millóns de euros que se repartirían en base ao acordo da xunta de voceiros.

A investimentos destinaríase máis da metade do total, unha partida de 4,6 millóns de euros, que incluiría unha importante dotación para os que se consideran os tres grandes proxectos de futuro para a cidade, e que adiantou EL CORREO en datas recentes: a humanización do Restollal, ao que se destinará unha partida inicial de 200.000 euros; a do eixo San Caetano-Cruceiro da Coruña, que contará con outros 200.000; e tamén o do tramo San Roque-Porta do Camiño-Senra-Alameda, que contará cunha partida inicial de 60.000 euros, e para o cal o Concello conta co asesoramento do recoñécido arquitecto David Chipperfield.

Entre outras actuacións de relevancia, inclúense melloras no Mercado de Abastos, por 566.503 euros; a urbanización da rúa Mallou e a apertura da rúa da Nogueira, por un millón de euros (que se suman aos 300.000 contemplados nos orzamentos). Tamén se prevé a mellora da sinalética e iluminación dos pasos de peóns (100.000 euros); unha Vía Verde (300.000 euros); a construción de salas de usos múltiples do Centro Sociocultural da Rocha (50.000 euros), o remate e arranxos no barrio de Vista Alegre (100.000 euros); á reparación de beirarrúas e mellora de seguridade na zona dos Vilares / A Gracia (250.000 euros); así como para a execución da terceira fase de Basquiños, á que se destinarán 350.000 euros.

Por outro lado, tamén se propón a construción dunha rotonda e a mellora da seguridade en Fontiñas (100.000 euros); a adquisición do equipamento do Campo do Castiñeiriño (50.000 euros); a renovación de varios parques infantís (450.000 euros); a mellora e reurbanización de Conxo (450.000 euros) e a reurbanización do barrio do Sar (450.000 euros).

Tamén se prevé investir na sinalización da zona rural (250.000 euros); e en melloras na contorna das rúas de San Pedro, Antón Fraguas e Costa do Vedor (100.000 euros). Asimesmo, contémplanse melloras no cruce de Montero Ríos e Xeneral Pardiñas (50.000 euros); e a construcción dunha rotonda para conectar a rúa do Hórreo con San Pedro de Mezonzo (50.000 euros). O alcalde tamén avanzou a realización dun estudo do comercio de proximidade (30.000 euros) e outro da Praza de Abastos (30.000 euros). Asimesmo, destinaranse á Axenda Cultural 75.000 euros.

Da lista anterior, financiaríanse con cargo á venda de parcelas as cantidades correspondentes á actuación na Praza de Abastos; á urbanización da rúa Mallou e a apertura da rúa da Nogueira; e á reurbanización e mellora de Conxo e do barrio de Sar, en 500.000 euros. Os restantes conceptos financiaríanse con cargo ao remanente líquido de tesourería.

AXUDAS. En canto a axudas, Sánchez Bugallo detallou que a partida ascendería a 3,4 millóns de euros, que se repartirían da seguinte maneira: para os Bonos Corazón destinados a comercio e a hostalería, 1,3 millóns de euros; aos que se sumarían outros 400.000 para a renovación do comercio, 400.000 para o sector profesional da cultura, 300.000 para empresas de economía social; e 200.000 para melloras da práctica de economía circular.

Como incentivos a empresas para a contratación de persoal desempregado (mulleres, persoas de máis de 50 anos e menores de 35) habilitaríase unha partida de 400.000 euros; á que se sumarían 150.000 euros para a promoción do comercio; e 200.000 para actividades de rúa para a dinamización do comercio e a hostalería. Tamén se propón un incremento das axudas a asociacións comerciais, en 15.000 euros, de maneira que pasarían de 85.000 a 100.000 euros; e outro aumento das axudas ás asociacións veciñais, en 50.000 euros, que pasarían de 100.000 a 150.000. Ao reforzo do departamento de Lingua Galega destinaríanse 75.000 euros.

Segundo explicou o alcalde, hai moitas propostas nas que os grupos coinciden. “Lamentamos non poder incorporar moitas máis cousas, que eran necesarias. Pero procuramos, tendo en conta os orzamentos deste ano, que estiveran incluídos aqueles barrios que non levaban unha partida específica para eles, como é o caso de Sar ou Conxo”.