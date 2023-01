Bugallo se compromete a consensuar un Plan del Camino dotado de fondos

El Plan Especial del Camino Francés y la polémica generada por el alquiler de una nave vinculada al exconcejal de Medio Rural, José Manuel Pichel, centraron el debate del pleno municipal que acogió ayer el pazo de Raxoi. Los vecinos de Lavacolla se desplazaron a la Casa Consistorial para poner de manifiesto de manera oficial su total desacuerdo con el proyecto urbanístico que está elaborando el Consorcio de Santiago a petición del Concello. Tatiana, en representación de la Asociación Lavacolla Activa, quiso dejar claro el “malestar general que ha provocado un documento que condicionará el futuro de la parroquia”.

Como ya habían trasladado los afectados en reuniones con los diversos grupos municipales, también al que sostiene el gobierno local, Lavacolla está en pie de guerra contra un plan especial “pensado para el Camino y los peregrinos pero que no beneficia en nada a los vecinos”. Lamentó también las formas del concello, que “se limitó a enviarnos un link con cien archivos” donde se detallaba la nueva normativa; y recordó que “hay nada menos que 51 alegaciones presentadas a este borrador, una de ellas firmada por 160 vecinos de Lavacolla”.

En este sentido, apuntó que “muchos afectados todavía no saben que lo son, ya que de conocerlo todos el número de alegaciones sería muy superior”. Tatiana manifestó ante la corporación que Lavacolla es la parroquia “más agraviada” por este Plan Especial del Camino, que plantea una serie de condicionantes a la hora de solicitar cualquier tipo de obra de reforma o construcción, puesto que la zona quedaría protegida por el hecho de ser lugar de paso de la Ruta Jacobea. “Carecemos de alumbrado, de saneamiento y de alcantarillado; y a mayores soportamos la carga del aeropuerto y de los polígonos industriales”, señaló la representante vecinal, que indicó que “si se pretende la protección del Camino debemos empezar por tener en cuenta estas cuestiones”.

Como ya adelantó EL CORREO, la parroquia compostelana también está preocupada porque el proyecto “carece de una dotación económica suficiente para hacer frente a todas las condiciones que se le exigirán a los vecinos”, por lo que concluyó que lo propio es “la paralización inmediata” del plan especial.

“No se llegó a ningún consenso con los vecinos afectados y exigimos una comisión de trabajo con representación de las administraciones implicadas y de los residentes, y no solo técnicos municipales”, señaló la portavoz vecinal.

Compostela Aberta, primera fuerza en intervenir sobre este asunto en el pleno, avanzó que no piensa apoyar ningún plan que no esté consensuado con los vecinos. María Rozas, portavoz municipal, exigió no solo paralizar el proyecto sino suspender la suspensión de licencias municipales en materia de urbanismo. “É necesario conservar o noso patrimonio pero con medidas que melloren a calidade de vida dos veciños”, subrayó la edila, al tiempo que propuso “a creación dunha oficina de atención aos veciños con técnicos especializados que atendan as dúbidas dos residentes de Lavacolla”. Asimismo, incidió en que “tamén é imprescindible que se incremente a dotación económica deste plan especial” para poder abordar sus exigencias.

Mercedes Rosón, concejala de Urbanismo con responsabilidades en este proyecto, indicó que con toda probabilidad no se ejecutará en este mandato e indicó que “será a próxima corporación á que lle toque abordar a aprobación definitiva do plan”. Con esto, explicó que en el último encuentro que mantuvo el ejecutivo con los vecinos de Lavacolla (el proyecto también afecta a residentes en San Marcos o San Lázaro) se manifestó el compromiso de una creación de una comisión “para abordar todas as dúbidas” sobre el planteamiento.

También quiso reconocer la teniente de alcalde que “este concello ten unha débeda histórica cos veciños de Lavacolla, e que esta é unha oportunidades para poñer en valor esta parroquia compostelá”.

Goretti Sanmartín, portavoz del Bloque, respondió a Rosón manifestando su confianza en que “a próxima corporación se comprometa co que aprobamos hoxe”, en relación a las proposiciones llevadas al pleno por CA y el BNG de cara a una negociación con los vecinos del plan especial. “Temos que plantexar un plan unánime e todos temos que ceder”, remarcó, al tiempo que pidió “paralizar todo o procedemento para abrir un proceso de diálogo”. “Plan si, máis así, non”, concluyó.

En esta línea también se posicionó el PP. Su portavoz, José Antonio Constenla, subrayó que “no apoyaremos un plan sin consensuar”, antes de añadir que los populares reconocen “las legítimas peticiones de los vecinos de Lavacolla”. Además, consideró que este Plan Especial del Camino Francés “debería plantearse como un plan director para todas las Rutas Jacobeas”. Con esto, hizo suya la frase de Goretti Sanmartín: “Plan sí, pero no así; ya que resulta evidente que condiciona las actuaciones de los vecinos y también su vida ordinaria”.

Por su parte, el alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, que cerró el turno de intervenciones, recordó que este plan especial, “un deber para el Concello de Santiago”, “lleva 18 años dando vueltas”, por lo que pidió el máximo consenso posible para sacarlo adelante. Se comprometió a crear una comisión para evaluar las alegaciones que se presenten, y a mantenerlas.

Y también planteó un convenio de inversiones vinculado al plan especial. Así, quiso recordar que fue decisión del PP que la iniciativa esté en manos del Consorcio, “decisión que mantuvo Compostela Aberta”. Y también le preguntó a CA el diálogo que hubo con el vecindario cuando se aprobó el trámite medioambiental. “Yo no tengo noticias”, añadió, “ustedes sabrán cuantas reuniones tuvieron para tratar esa cuestión”, afirmó. Respecto del PP y de las delimitaciones del Camino de Santiago, “no me consta que fueran muy dialogadas con los vecinos de Santiago”, concluyó.

En el pleno también se aprobó una moción del BNG para corregir el desnivel de la carretera N-634 a a su paso por el término de Lavacolla, con el objetivo de ponerla a la altura de casas y negocios.