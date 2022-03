Bugallo se reunirá el lunes con los vecinos tras concretar con la Sareb la operación Peleteiro

La ubicación de la plaza, República Arxentina versus San Pedro de Mezonzo, centra el gran debate que se ha generado sobre la operación Peleteiro y el futuro de un solar que lleva muchos años dando dolores de cabeza a los compostelanos. El alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, se reunió ayer con la propiedad de la finca, es decir, la Sareb —a través de su promotora Árqura Homes— de cara a clarificar las alternativas que están sobre la mesa y ver las opciones para sacar adelante el proyecto. En conversación con EL CORREO, el regidor valoró positivamente el encuentro y manifestó la buena voluntad de los propietarios para que la operación Peleteiro pueda materializarse más pronto que tarde.

Pese a que hay cinco posibles alternativas sobre el tapete, el alcalde se centró en la cuarta y la quinta, que se diferencian básicamente por la ubicación de la plaza que se contempla en el proyecto. Sobre estas dos opciones se centró ayer el Concello en la reunión que mantuvo con los propietarios de la parcela, los cuales no habrían puesto a priori inconveniente a ninguna de las dos.

Donde no existe ese consenso es en el seno de los grupos municipales ni tampoco entre las asociaciones de vecinos, comerciantes y hosteleros de la zona.

De hecho, los diferentes gremios ya se han reunido recientemente para poner sobre la mesa sus discrepancias y hacer públicas sus reclamaciones. Ante esta situación, el alcalde confirmó ayer que el próximo lunes se reunirá con todos estos colectivos para tratar de llegar a un acuerdo.

“Queremos tener un encuentro con todas las asociaciones con las que veníamos tratando este tema para ponerlas al día de lo que se habló en la reunión con la propiedad y de las opciones”, señaló Sánchez Bugallo, al tiempo que añadió que, tras este contacto, su intención es convocar ya para el martes la comisión de seguimiento de la operación Peleteiro.

Bugallo sostiene que es fundamental que haya consenso entre los grupos municipales de cara a la modificación del Plan Xeral de Ordenación Municipal. Y es que para sacar adelante el proyecto es preciso realizar unos cambios en el plan urbanístico que debe aprobar el pleno de la Corporación. Y por el momento esa mayoría necesaria de votos no está garantizada. Compostela Aberta ya advirtió de que si no hay consenso entre los gremios del Ensanche no apoyará los cambios del Plan Xeral.

La intención del gobierno local es celebrar este pleno y tener aprobado este requisito antes de que empiece el otoño. “La reunión del martes con la comisión de seguimiento puede ser el pistoletazo de salida para sacar adelante la operación Peleteiro”, señaló ayer el primer edil.

La propuesta que “desde el punto de vista del gobierno municipal, y los técnicos está perfectamente encajada y definida” es la que plantea la apertura de la plaza cara San Pedro de Mezonzo, en dirección Este-Sur (como se puede apreciar en la imagen virtual), de manera que se reduzcan las sombras y se mejore el soleamiento; y al mismo tiempo conserva una conexión abierta hacia República Arxentina, de unos 13 metros de ancho. En concreto, en esta propuesta, se dota la plaza de una mayor apertura hacia red viaria, de unos 50 metros, duplicando los valores anteriores, lo que favorece la entrada del sol y la reducción de las sombras, tal y como explicó la concejala de Urbanismo, Mercedes Rosón.

Con esta geometría se da solución al desarrollo en el espacio privado de la dotación de 400 plazas de aparcamiento fijadas en la propuesta inicial. Y a su vez, resuelve los accesos rodados a los aparcamientos desde sendas calles, de manera diferenciada, lo que contribuirá a descongestionar el tráfico de la zona.

La ordenación de volúmenes contempla también un retranqueo a las edificaciones de la rúa da Rosa, generando un patio interior de la manzana de fondo homogéneo, en cuanto a la nueva ordenación se refiere. Esta solución también cierra la manzana en su totalidad, en cuanto a la ordenación de volumetría. Y al abrir la plaza también hacia República Arxentina, favorece el tránsito peatonal propio del Ensanche, y la comunicación entre esta calle y San Pedro de Mezonzo.

La otra propuesta que se contempla como principal alternativa es la presentada por Compostela Aberta con algunas mejoras de los técnicos municipales; y que orientaría la plaza hacia República Arxentina; también con una pequeña calle que conectaría con San Pedro de Mezonzo. Es, al parecer, por la que se decantarían muchos vecinos.