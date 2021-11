Bugallo subraya que el muro de O Pombal es seguro salvo “unha actividade sísmica”

Santiago. Las concejalas del BNG Goretti Sanmartín y Navia Rivas visitaron ayer Concheiros, donde mantuvieron una reunión con vecinos y comerciantes, “afectados pola pésima planificación das obras, que repercuten de xeito negativo na economía do barrio”, afirmaron.

“Transmitíronnos un enorme malestar polos constantes cambios, improvisacións e dificultade nos accesos que, dunha hora para outra, impiden o paso a determinadas rúas, que quedan cortadas para levar as crianzas ao colexio ou os subministros aos locais”, explicó Navia Rivas.

Además, anunciaron que trasladarán una iniciativa al pleno para recordar que ya se aprobó una proposición del BNG en la que se instaba a crear un plan de reactivación económica para zonas afectadas por las obras, en consenso con los sectores afectados como comercio y hostelería, en concreto, en las zonas de Concheiros y el Hórreo. “Imos reclamar unha partida específica nos Orzamentos de 2022”, señaló Sanmartín.

Sobre Concheiros, la portavoz afirmó que “van meses de demora e sucesivas prórrogas, sofren unha enorme descoordinación na xestión e isto xera gran malestar na veciñanza que non foi partícipe do proxecto e é contraria á substitución de pedra por formigón, ao cambio de emprazamento da fonte do cruceiro de San Pedro e á colocación de lousado nas portas das vivendas. Ademais, queda patente que a veciñanza está cansa da mala xestión”.