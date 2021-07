Bugallo visita el ‘Verderón’ y estudia la posibilidad de rehabilitar el antiguo vagón

INTERMODAL. Después de las visitas realizadas hace unos días por los grupos de la oposición a la sede de la Asociación Compostelana de Amigos do Ferrocarril, ayer también se acercó el alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, quien durante la visita estuvo hablando de la posible rehabilitación del verderón. No obstante, el regidor de la capital gallega sostiene que tiene que ser “Adif o la Fundación de los Ferrocarriles” quien asuma los trabajos, si bien el presidente de la asociación, Carlos Abellán, le recordó que es una propiedad privada de la asociación, y que lo lógico sería un convenio para rehabilitarlo. Durante la tarde de ayer también fue a visitar el verderón la Real Sociedad Económica de Amigos del País, después de haber recibido un montón de apoyos para que siga en la estación y que Adif no les rescinda el contrato de alquiler del terreno. ECG