Buscan a integración das empresas tecnolóxicas no tecido industrial da cidade

REUNIÓN. Darlle ás empresas xurdidas no espazo universitario a posibilidade de ter un desenvolvemento propio nunha contorna industrial centrou a xuntanza mantida onte entre o vicerreitor de Investigación e Innovación da USC, Vicente Pérez Muñuzuri; o seu xerente, Javier Ferreira; e o presidente da Asociación Área Empresarial do Tambre, José Fernández Alborés. Na reunión tamén tomaron parte Ramón Lois Lorenzo, secretario e asesor de presidencia da asociación; así como o vocal Francisco Xavier Freire Chico. Deste xeito, o encontro permitiu valorar a posibilidade de que unha vintena de laboratorios do futuro edificio de infraestruturas colaborativas do biopolo da Sionlla, poidan destinarse a acoller empresas de base tecnolóxica (EBT), froito do músculo investigador da USC. ECG