Buscan casa para ‘Paco’, al que pegan otros gatos

‘minino’ callejero. La asociación de protección animal Abeiro acaba de hacer un llamamiento en su página de Facebook para encontrarle un hogar a Paco, un gato callejero, al que otros felinos atacan. Este minimo vive en la zona exterior de la casa de una voluntaria de Abeiro, que le acondicionó un lugar. En su día el animal llegó en muy mal estado, pero con una buena alimentación, la esterilización y los cuidados oportunos se recuperó muy pronto. Desde esta entidad explican que ahora es un gato tímido, al que le gusta la tranquilidad y los mimos de su cuidadora y que el principal problema es que otros gatos lo atacan. Cuando esto sucede se marcha y no vuelve hasta la hora de comer. “Hace un mes apareció un charco de sangre de una pelea. En principio no encontramos quien fuera el mayor perjudicado, pero días más tarde Paco apareció con un absceso, a consecuencia de una mordedura que se le infectó y tuvo que ir al veterinario para cortar la infección”, explicaron desde la asociación. Esta semana volvió a estar tres días desaparecido y cuando apareció no quería separarse de su cuidadora. Aunque Paco siempre ha vivido en la calle, desde Abeiro creen que es hora de que encuentre un dueño y un hogar para que pueda vivir tranquilo. Los interesados en este caso pueden ponerse en contacto en el Facebook de Abeiro. redac.