CA aposta por un foro cidadán para diseñar un proxecto turístico

Santiago. Compostela Aberta vén de trasladarlle ao Consello de Administración de Incolsa varias propostas para a súa inclusión nos orzamentos da entidade, "co obxectivo de que a empresa municipal de turismo aborde a realidade do sector, que tén moito que ver cos problemas de convivencia xerados pola aposta por un modelo masificado que cada vez conta con máis contestación social". Así o explicou a portavoz municipal de CA, que reiterou que "a nosa vontade é que Incolsa sexa un instrumento útil, que non se limite á promoción turística e a alimentar o modelo do Xacobeo". No Consello de Administración de Incolsa que se celebrou onte, Marta Lois trasladou propostas concretas para a súa inclusión nos orzamentos da entidade, "que están moi ligadas coas políticas turísticas que defendemos desde Compostela Aberta, desde o convencemento de que é preciso avanzar na gobernanza do turismo e ir máis alá da promoción".