CA esixe que se redacte un plan estratéxico da cultura

Santiago. Compostela Aberta reclamará no próximo pleno que o Goberno encargue a redacción do I Plan Estratéxico da Cultura de Santiago “para realizar unha planificación do sector, preservando numerosos proxectos históricos e abrindo o campo a novas iniciativas para que garantan o dereito ao acceso e á participación da cidadanía na cultura”.

Branca Novoneyra denunciou onte que “Compostela non deixa de perder posicións nos barómetros das políticas culturais das principais cidades do Estado”.

A concelleira de CA referiuse ao informe Lo mejor de la cultura 2022, publicado a semana pasada pola Fundación Contemporánea e que está considerado un barómetro de referencia a nivel estatal.

Considerou que “é moi preocupante que Santiago siga perdendo postos nese informe sobre a calidade e a innovación da oferta cultural, pasando do 10 en 2016 ao posto 15 no que se atopa no ranking de 2022, que coñeciamos a semana pasada”. En termos porcentuais, apuntou, “a baixada é de catro puntos de media neste mandato con respecto ao anterior”.

Salientou que “Santiago non resiste a comparativa con A Coruña, que pasou de estar detrás de Compostela en canto á calidade da oferta cultural no 2016, a situarse cinco postos por diante”.

No informe dese ano, Santiago situábase no décimo posto do ranking de cidades do Estado en canto á calidade da súa oferta cultural e A Coruña atopábase no décimoquinto; xusto ao contrario do que acontece no 2022”.

Branca Novoneyra incidiu en que “diante desta involución, é necesario que o Concello adopte medidas e fixe as prioridades da política cultural municipal a medio prazo, que sirvan de base a decisións estables alén dos ciclos electorais”. Nesa liña, apostou por encargar a redacción dun Plan Estratéxico da Cultura Municipal “que naza dunha avaliación consensuada por axentes sociais e culturais, que reflicta a diversidade das miradas desde os ámbitos público, privado e asociativo; que comparta un mapa cultural da cidade e oriente as políticas públicas no ámbito da cultura, cun horizonte dun mínimo de cinco anos”.

Apuntou ao exemplo de Ferrol, “pioneira na posta en marcha dun Plan Estratéxico da Cultura, co obxectivo de imprimir orde e racionalidade na acción cultural municipal, integrar na maior medida posible a pluralidade de voces, perspectivas, intereses e sensibilidades da sociedade no que atinxe ao eido cultural, e dotar de continuidade á acción cultural municipal”.

Para Novoneyra, “estes debe ser tamén o horizonte co que traballe o Concello, e por iso sería desexable que o actual Goberno deixara xa encargada a elaboración dese Plan Estratéxico”.

Incidiu ademais en que “non se poden adoptar decisións sen datos, imos rematar o mandato sen que sequera se actualice o informe Municipal da Cultura”. ecg