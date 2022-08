“Cada experiencia en el Camino es única”

Las cinco veces que ha hecho el Camino constatan el amor que le profesa la conocida cómica, actriz y presentadora Sara Escudero, que ayer llegó a Compostela tras nueve días caminando desde Villafranca del Bierzo asegurando que “como siempre, ha sido una experiencia diferente, única y mágica” y que hacerlo siempre sorprende “porque tú ya no eres la misma persona”, convencida y esperanzada de que “no ha sido el último”.

Cuenta que siempre hace el Camino Francés, aunque empezando en diferentes sitios, y que cada uno “ha tenido su particularidad”, empezando por que “en 2017 y 2018 los hice en mayo, y el paisaje no tiene nada que ver con el verano, los colores... todo cambia”, aunque también haya aparecido la lluvia “como siempre”.

Este año, además, Sara, a la que acompañan sus dos perros, Otto y Zuri, tuvo la oportunidad de “vivir cosas muy especiales gracias a Apaca”, como una misa en O Cebreiro. “Independientemente de tus creencias, poder entrar con los animales en un templo que tiene liturgia, que el párroco se dirija a ellos con tanto amor y los bendiga, emociona mucho”, dice, incidiendo que “es emoción, magia, luz, energía; es amor universal, que es de lo que trata el Camino” porque, como bien dice, “aunque las motivaciones sean distintas, el objetivo para la mayoría de los peregrinos es tener ese tiempo con uno mismo, y al final es lo que hace diferente cada Camino, porque la Ruta es cómo la pisas tú, y qué mochila personal llevas de pensamientos y de sentimientos”.

A nivel práctico, confiesa su alegría porque “cada vez hay más sitios que comprenden que los que convivimos con animales cada vez vivimos más la Ruta con ellos, y ojalá cada vez haya más que los acepten y los quieran”, e insiste en que “el Camino es magia, es lo que te aporta a ti y lo que tú le aportas a él, y cómo lo recorras es lo que va a marcar la diferencia”.

También habla de las “pequeñas familias” que se van creando, y de las vivencias que hacen “que relativices muchos problemas y preocupaciones de la vida diaria”.

Asimismo, señala que “el Camino te recuerda que a la vida hemos venido a caminarla, no a llegar a una meta. Y la meta no es Santiago, sino vivir el Camino; no llegas, sino que te presentas con tus miserias, tus dolores, tus fuerzas. Cómo lo haces solo lo sabes tú, y eso es precisamente lo que lo hace tan especial y necesario el Camino”.