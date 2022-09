Cada vez más estudiantes buscan compañeros de piso en las redes sociales

Adentrado ya en el mes de septiembre e iniciado ya el curso universitario, desde hace unas semanas estamos viendo a los estudiantes llegar a Compostela con sus maletas, dispuestos a recibir las llaves de sus nuevos hogares.

Esta imagen, cada vez más habitual en el último tiempo, vuelve a convertirse en la estampa habitual de cada domingo y viernes. Este año, además, con la renovada estación intermodal, la rúa do Horreo protagonizará sin lugar a dudas las mayores concentraciones de maletas de la ciudad, al recibir tanto a aquellos que llegan en tren como en autobús.

Sin embargo, algunos todavía no han encontrado su sitio en Santiago para un curso que está ya iniciado. Como cada año, las búsquedas de piso de última hora están generando muchos nervios a quienes las efectúan. Sea por no haber entrado en sus carreras en la primera convocatoria, por un despiste o por no encontrar el piso ideal, aún hay gente tramitando su estancia en la capital gallega durante los próximos meses.

De un tiempo a esta parte, en redes sociales como Twitter, Instagram o Facebook se han encontrado montones de mensajes en los que se pide ayuda para solucionar este problema. Sin embargo, el mensaje mayoritario no es el de los que buscan un piso donde alojarse, sino el de los que, teniendo ya la vivienda alquilada, buscan un compañero que ocupe alguna habitación libre.

Como era de esperar, las noticias que desde principios de año señalaban una elevación general de los precios han causado que muchos estudiantes, siendo previsores, dejasen apalabrados con los caseros su continuidad en las mismas viviendas, aún sin saber con quienes convivirían, para asegurarse al menos de que se les mantendría el precio. Esa decisión, ahora, está afectando a muchos inquilinos que aún no han encontrado compañeros, por lo que a medida que pasa el tiempo aumenta la preocupación.

Y ante esta situación, surge una segunda problemática para aquellos a los que les asusta empezar a vivir con desconocidos: apenas les quedan viviendas disponibles, y a estas alturas, por lo general, las que están sin alquilar son las más caras. Probablemente, salvo que ocurra un milagro, a estos últimos no les quedará otra que aventurarse a conocer nuevos compañeros.

Por lo visto en las redes sociales, la mayoría de habitaciones libres, al igual que los pisos de alquiler para estudiantes, se encuentran en el Ensanche compostelano, indicando la mayoría de anuncios que la ubicación “es ideal si estudias en el Campus Sur en la centro histórico de la ciudad”. Los precios, aunque varían mucho según las condiciones mostradas en imágenes adjuntas o en base al número de inquilinos, se encuentran por lo general entre los 125 y 250 euros al mes (por persona).

En definitiva, de tener que pasar este curso en la capital gallega viviendo en un hogar en condiciones y sin pagar en exceso, es recomendable apresurarse tanto en la búsqueda de piso como en la de compañeros, pues adentrado ya el mes de septiembre, la oferta que se contempla es mucho menor.