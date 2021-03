Caen las fiestas en pisos... por incomparecencia de los estudiantes

Después de casi un centenar de intervenciones policiales para atajar fiestas en pisos desde comienzos de marzo, en lo que va de esta semana apenas se han registrado incidencias de este tipo en Compostela. Una mejora de la situación que el alcalde de Santiago, Sánchez Bugallo, consideró que se podía achacar directamente a que los estudiantes estaban de vacaciones y los universitarios se habían marchado para sus casas, más que a una toma de conciencia del riesgo sanitario que entrañan. Por ello, afirma, se aprecia no solo una caída de este tipo de celebraciones, sino también de los incumplimientos de la normativa en horario nocturno, salvo contadas excepciones.

En las actuales circunstancias, el regidor expresó que no contaba con que se produjera un incremento en la presencia de las fuerzas de seguridad en la ciudad como sucedería en circunstancias normales, y que “me conformo con que non haxa unha reducción”. A diferencia de otros años, en los que la Semana Santa era temporada turística alta, ahora no estaba previsto ningún incremento de visitantes, primero por el cierre perimetral de la comunidad, y en segundo lugar porque el turismo español e internacional, que es el más importante en Santiago, estaba cerrado, entre las restricciones sanitarias y los recortes de vuelos de las compañías aéreas. “Ogallá que a nosa preocupación fose a afluencia masiva de turistas”, manifestó.

Como ejemplo puso el 56 % de los establecimientos hoteleros de la ciudad cerrados durante estas fechas, lo que indica claramente que habrá que esperar a que la vacunación avance y permita levantar las restricciones, algo que calculó que se podría producir en torno al próximo verano.

En este sentido, señaló que mientras que este sector seguía sufriendo los rigores de la crisis sanitaria, en el comercial, salvo en aquellos establecimientos que estaban directamente vinculados con la actividad turística, comenzaba a experimentar ya la recuperación, ahora que se había levantado el cierre con el resto de la comarca.

Por lo que se refiere a la Policía Local, explicó que se estaba suministrando a la plantilla la vacuna de Astrazeneca, pero en dos tandas diferentes, para que en el caso de que se produzca un efecto adverso, se cuente siempre con personal suficiente para hacer frente a las necesidades de la ciudad.