Califican de “acto esperpéntico” la presentación del vehículo autónomo

Santiago. Tras la presentación en público del revolucionario vehículo autónomo para el reparto de mercancías la pasada semana en la Praza do Obradoiro, poco tardó en llegar la polémica. Ante el revuelo causado por este vehículo, el presidente del grupo popular compostelano, Borja Verea, afirmó en declaraciones a Onda Cero que “este goberno vive fóra da realidade”. Calificando su presentación de “esperpento” Verea señaló que “levamos moitos cartos enterrados, lembramos as famosas cámaras polo casco histórico ou os paneis informativos que non sei moi ben do que informan”.

En este sentido, el candidato popular a las elecciones municipales reiteró que se trata de un sinsentido y un gasto innecesario, pues el vehículo “ten un custo de 600.000 euros”. Cabe destacar que el novedoso automóvil serviría para repartir las mercancías por el casco histórico compostelano y supone una propuesta tecnológica y medioambiental para la capital gallega, pues su objetivo es mejorar el transporte de mercancías en el centro de la ciudad y reducir las emisiones contaminantes. Ante esto, Verea se preguntaba “cantas cousas se poderían facer con 600.000 euros no casco histórico”, condenando así el acto “esperpéntico” que tuvo lugar hace menos de una semana. Por su parte, el concejal Sindo Guinarte aclaraba que se trata “dun proxecto de innovación, non de contratación de subministros”, por lo que supone “unha tecnoloxía para dar respostas aos retos de futuro da cidade”. ECG