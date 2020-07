‘Call me by your name’ en la primera jornada del Ciclo de Cine al Aire Libre

CULTURA. Hoy arranca el Ciclo de Cine ao Aire Libre, que organiza la Concellería de Mocidade, con la proyección de la afamada película Call me by your name, de Luca Guadagnino. Será a las 22.30 horas en el parque de la Alameda, frente a las escaleras de subida hacia la guardería.

El film, estrenado en el año 2017 y ganador de un Óscar a mejor guión adaptado, está basado en la novela homónima de André Aciman. Ambientado en el norte de Italia, en los primeros años de la década de los 80, el largometraje relata la historia de amor de un adolescente de 17 años con el asistente de su padre.

Cabe destacar que este ciclo tiene previstas dos nuevas proyecciones que tendrán lugar a la misma hora y en el mismo lugar. En la primera, programada para el día 8 de julio, los asistentes podrán disfrutar de Malditos Bastardos, del conocido director Quentin Tarantino, mientras que para cerrar el programa, el día 15, se eligió La chica danesa, del director Tom Hooper.

Fueron los propios vecinos de la capital gallega quienes eligieron, a través de las redes sociales, las películas que compondrán este programa, de entre una lista en la que había varias producciones de todo tipo de estilos y épocas. ECG