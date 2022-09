Camariñas apuesta por la artesanía propia con Ourives de Compostela

Dentro de su plan estratégico de revitalización de la platería y azabachería, la asociación Ourives de Compostela suscribió ayer, en el Pazo de Fonseca y dentro de la exposición que este acoge, O esplendor do Camiño, un convenio de colaboración con el Concello de Camariñas. Su finalidad, apunta la asociación, es la de poner en valor los oficios “dos prateiros e acibecheiros de Compostela e das palilleiras de Camariñas”, así como “o incremento do atractivo turístico” de sus respectivos municipios y de Galicia en su conjunto, y la “xeración de postos de traballo e actividade económica” que se dio al amparo de ambas.

Así, entre las iniciativas que abordarán ambas partes están proyectos de “extensión cultural, promoción económica, difusión turística e produtos conxuntos de artesanía”. Suscribieron el convenio Enrique Fink, vicepresidente del gremio orfebre, y Sandra Insua, alcaldesa de Camariñas, quien, reflexionó, considera que se trata de “un convenio tan importante que non sei como non o fixemos fai trinta anos”, expresando su convencimiento de que “os pobos que non respetan o seu pasado non teñen futuro”, por lo que se torna imprescindible el apoyo a los oficios tradicionales y a la importancia de su memoria histórica.

Al acto de firma asistieron también directivos del gremio compostelano como Carmen María Otero y Alejandro Sande, a la par que otros miembros de la asociación como Manuela Martínez o Vicente Sande. Fernando Mayer, padrino de la exposición O esplendor do Camiño, y el orfebre Manuel Dávila. Por parte camariñana, la alcaldesa asistió acompañada de Encarna Liñeiro, concelleira encargada del sector, y Dolores Lema, directora de la Mostra do Encaixe.

Por último, además de la alcaldesa de Camariñas y de Lisardo Núñez también tomaron la palabra Mercedes Rosón, teniente alcalde de Santiago, y la Vicerrectora de Estudantes e Cultura, Pilar Murias. Rosón manifestó su apoyo a la iniciativa y su satisfacción por los proyectos del gremio y la repercusión que este convenio tendrá para un futuro próximo. Por su parte, la vicerrectora de la USC agradeció el haber escogido la Universidad para celebrar la firma del convenio y puso a disposición de ambas partes la colaboración de la institución.

Como primera materialización del acuerdo, en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas, hoy habrá exhibiciones conjuntas de plateros, azabacheros y palilleiras para que vecinos y visitantes conozcan estas disciplinas legendarias.