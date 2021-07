Camilo se gana al público del Monte do Gozo con el magnetismo de sus letras

Sostienen los críticos musicales que las letras de Camilo están cargadas de un magnetismo especial por la sensibilidad que transmite y también por su capacidad para encajar los textos en las melodías. Esto consigue enganchar al público, que sin mucho esfuerzo tararea sus temas y se los lleva del concierto a casa, al trabajo, a las reuniones con los amigos. Es muy probable que hoy le esté ocurriendo este fenómeno a muchas de las cinco mil personas que ayer asistieron al concierto que el cantante colombiano ofreció en el Monte do Gozo en el marco del festival O Son do Camiño-Perseidas.

Pese a que lució el sol toda la jornada, alcanzando temperaturas de consideración, el anochecer invitó a ponerse la rebequita. Y es que en el Monte do Gozo el viento suele soplar fuerte en cuanto se pone el astro rey. Y si no que le pregunten a Rozalén, que este miércoles confesó a sus fanes que estaba tan emocionada de estar en Galicia como congelada.

Tras una entretenida actuación del multi-instrumentista, cantante y compositor gallego Pablo Lesuit, que sorprendió una vez más con su estilo personal e independiente, llegó el turno de la gran estrella de la noche. Camilo salió al enorme escenario del Monte do Gozo y el público le recibió con una gran ovación. Durante el espectáculo, no faltaron los éxitos que todos sus fanes esperaban, como Tutu, Desconocidos o Vida de Rico, temas que le hicieron famoso a nivel internacional en solitario y de la mano de otros artistas conocidos.

Camilo consiguió llenar las 5.000 sillas que se instalaron en el gran auditorio del Monte do Gozo y también el aplauso de su gente. El artista se entregó y los fanes respondieron con ovación tras ovación. La euforia de algunos asistentes, que no respetaban la norma de permanecer sentados en los puestos que se fueron designados, hizo en más de una ocasión el personal de seguridad tuviese que recordar las normas anticovid establecidas por la organización.

Por otro lado, como ya ocurrió este miércoles, muchas personas se quejaron del trayecto que tuvieron que hacer a pie para llegar desde la zona de San Lázaro, donde se habilitó el principal parquin para vehículos. También se oyeron críticas por la falta de puntos de luz en el camino de regreso a los aparcamientos.

Ya la noche del miércoles se produjeron denuncias similares. “Nosotras íbamos a cruzar, pero sinceramente tenemos miedo. Es que no se ve absolutamente nada. Luego nos extrañamos de que ocurran ciertas cosas”, lamentaron en declaraciones a Europa Press María y una amiga, de A Coruña. Una crítica a la que se unieron otros grupos, algunos de gente mayor, que acompañaron a las jóvenes durante el trayecto del auditorio al aparcamiento. “Ya no es solo por las niñas, es que te puedes caer o encontrarte mal y nadie se entera. No es seguro para nadie, y menos para ellas. Es vergonzoso”, aseguró uno de los hombres a una de las patrullas de Policía Nacional.