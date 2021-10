Campaña da DXT de vixilancia e control de camións e autobuses

Santiago. O Concello de Santiago, a través da Policía Local, súmase un ano máis á campaña especial de vixilancia e control de camións e autobuses que leva a cabo a Dirección Xeral de Tráfico (DXT) entre o 11 e 17 de outubro. A condución destes vehículos non é igual que a dun turismo; o comportamento dinámico é diferente, sobre todo se vai cargado. Neses casos, a suxeción da carga é vital, xa que calquera desprazamento da mesma incide sobre a estabilidade do vehículo por desprazamento do centro de gravidade. A pesar de que o 68 % do parque de vehículos en España son turismos, o transporte de mercadorías (camións e furgonetas) ten un peso importante no que a seguridade viaria se refire, xa que representa o segundo tipo de vehículos máis numeroso que circula polas estradas. ECG