Campaña de axuda para o Banco de Alimentos

recollida. A Escola Municipal de Música e a Escola de Altos Estudos Musicais colaboran co Banco de Alimentos-Rías Altas na campaña de recollida de alimentos previa ao Nadal. Establécese un período de admisión de doazóns entre o 21 de novembro e o 14 de decembro, en horario de 9.00 horas a 21.30 h. A tal efecto haberá unhas caixas no vestíbulo de entrada da escola para depositar os produtos. Neste momento o Banco de Alimentos precisa particularmente productos para o almorzo (cereais, galletas, etc), conservas de peixe e vexetais, produtos de hixiene, potitos e pañais de talla 4-5. ecg