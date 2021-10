Campaña para captar turismo de congreso

SANTIAGO. O concelleiro de Turismo, Sindo Guinarte; a vicerreitora de Igualdade, Cultura e Servizos da Universidade de Santiago, Mar Lorenzo; e a xerente de Turismo de Santiago, Flavia Ramil, presentaron onte no Pazo de Raxoi a nova campaña do Santiago de Compostela Convention Bureau, servizo de Turismo de Santiago, dirixida á captación de turismo de congresos baixo o lema Somos Anfitrións. Segundo apuntou Sindo Guinarte, o Turismo Mice, que engloba Congresos, Incentivos, Convencións e Eventos, é un tipo de turismo estratéxico para Compostela, xa que fomenta a desestacionalización da demanda grazas a que a maior parte dos encontros organízanse fora dos meses centrais do verán, e aporta un alto valor engadido con respecto ao turismo tradicional polo elevado gasto medio dos participantes. A campaña ten como obxectivo xeral a reactivación do sector congresual en Santiago a curto e medio prazo. REDAC.