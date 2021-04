Campaña sobre a esclerose nos centros educativos

divulgación. Con motivo do vindeiro Día Mundial da Esclerose Múltiple (30 de maio de 2021), a Asociación Compostelá de Esclerose Múltiple (ACEM) ten preparada xa unha campaña de concienciación, divulgación e visibilización da enfermidade na comunidade escolar, especificamente entre o alumnado de primaria dos centros educativos de Santiago e a súa contorna (Ames, Brión, Oroso e Teo). A campaña conta coa colaboración dos Concellos de Santiago, Ames, Teo, Brión e Oroso, e agarda obter tamén o respaldo da comunidade educativa. Segundo explica Yolanda del Campo, encargada de comunicación de ACEM, a campaña leva por nome Cores para a esclerose porque “coa campaña queremos tanto visibilizar a esclerose múltiple como dárlle cor; no sentido de arroxar luz e optimismo como actitude necesaria para afrontar unha enfermidade crónica e dexenerativa. As cores fronte ao negro, que representa a escuridade. Ademais porque a campaña ten un concurso de debuxo”. esta iniciativa ten coma obxectivos visibilizar a enfermidade entre o alumnado de educación primaria, cunha compoñente divulgativa e didáctica: que os neno comprendan –acorde á súa idade- unha enfermidade descoñecida ou erroneamente coñecida. Tamén queren traballar na educación primaria valores tan importantes na sociedade como a empatía, a inclusión, a diversidade e a solidariedade. Ademáis,pretendern transmitir a importancia do tecido asociativo, por ser puntos de apoio fundamentais nas comunidades e que as nenas aiban que as persoas afectadas non están soas, se non que ademais da asistencia sanitaria reciben apoio, atención e servizos nas asociacións de pacientes. A campaña está dirixida aos centros de educación Primaria de Santiago, Ames, Brión, Oroso e Teo, e na mesma se lles convida a dar a coñecer entre o alumnado de Primaria a enfermidade, a través dunha presentación didáctica nas aulas e a súa

participación nun concurso de debuxo. ACEM ofrecerá aos centros educativos que se sumen a esta campaña, o material didáctico necesario para facer esa presentación na aula. s. cuiña