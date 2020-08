Campus muerto junto a las flores del mal

{desolación y olvido}

Torpe sobrino, si hay algo que realmente envidio de los británicos , además del arte que tienen a la hora de vender como un manjar bebidas tan intragables como el té, es lo bien que tienen cuidados su parques y jardines, tanto los públicos como los privados. Rara es la casita que no tiene unas flores en la entrada y los campus universitarios siempre están relucientes, con la hierba que parece recién afeitada a navaja, los árboles cuidados al máximo, los estanques bien pulidos y los colleges sin restos de grafittis y otras pintadas neocomunistas y jipis en sus paredes. Lo mismo que aquí, vamos, que tenemos el Campus Vida que parece la selva de Orzowei, por no hablar de la multitud de bancos que están descuajeringados; del lamentable estado de las aceras, que parecen haber sufrido un bombardeo de la Luftwaffe, o de la crítica salud física y psíquica de las luminarias, que o bien están rotas o bien alumbran menos que la farola del mar. Todo eso por no hablar del estanque, que en su día llegó a albergar peces de colores y ahora no serviría de refugio ni para el primo enano del monstruo del Lago Ness. Lo único cierto es que cuando transito por allí en mi carruaje de caballos solo siento desazón, Damián, y me entran unas irrefrenables ganas de apearme para recitar un poema triste y destructivo, a lo T.S. Eliot, bajo las ramas de algún árbol moribundo. Los últimos rectores de nuestra muchas veces centenaria universidad, como Casares Long, Viaño Rey o el actual, don Antonio López, y también los alcaldes más recientes, entre ellos el propio don Xosé Sánchez, han prometido mil veces que la zona se iba a arreglar, pero los años van pasando y todo sigue igual. O peor. La nueva excusa para no haber actuado ya es el parón general que provocó el ataque del coronavirus, pero se trata de un recurso tan manido que ya no me creo nada. En cuanto deje de escribirte empezaré a redactar un vibrante manifiesto que, bajo el título de La agonía del Campus muerto junto a las flores del mal, colgaré en todas las esquinas de nuestra sacrosanta ciudad con el fin de remover conciencias y organizar una cruzada de salvación. Si te sumas a la misma, te dejaré prestada una de mis lanzas templarias, porque el combate será duro. Muy duro.

{bach y queso en el college}

Como bien sabes, sobrino, yo estudié una temporada en el Christ Church College de Oxford cuando mi recordado padre fue destinado a Inglaterra como diplomático. Quizá estudiar no sea la palabra exacta, Damián, porque en realidad no di ni un palo al agua, pero sí residí allí durante un curso entero junto a muchos hijos de aristócratas que, al igual que yo, tampoco se caracterizaban mucho por su amor a hincar los codos. Y es que los nobles, como sabes, llevamos la sabiduría en los genes y no necesitamos cultivarla. Sí pasé muchas tardes, en cambio, tirado en el césped del college en compañía de mi gramófono y de una bella cesta de picnic que todos los días rellenaba con los mejores vinos, quesos y panecillos blancos. Allí, escuchando a Bach bajo los árboles y tendido sobre una pequeña manta de cuadros escoceses, conocí a la joven y lozana dama que más tarde se convertiría en mi esposa, Marie Louise, de la cual jamás sospeché que acabaría poniéndome la cornamenta con un turbio poeta hindú que solo escribe cursiladas. En cuanto a su rendimiento académico, desde luego no era tan brillante como el de Noela Rivas o de Raúl Rivas Pampín, los dos alumnos más destacados del área de Santiago en eso que llaman ABAU, pero sí obtenía excelentes calificaciones en Filosofía y Literatura. Lo malo era cuando le daba por recitarme a Dylan Thomas o William Blake mientras yo hincaba el diente a un trozo de parmesano, más que nada porque me parece bastante vulgar mezclar comida y poesía. Espero que ahora sea ella la que pasa hambre mientras su pesado amante declama sus versos orientales a la sombra del Taj Mahal.

{cocineros con estrellas}

Pese a que no soy fan de los cocineros modernos, he ordenado a mi escribiente, el borrachín irlandés James Conney, que remita una nota de felicitación al conselleiro de Cultura, don Román Rodríguez, por la organización de ese cónclave de chefs hiperfamosos que se celebrará el 10 de agosto en tierras de Negreira. Ya sabes que no soporto, sobrino, esos programas culinarios en los que cocineros estresados parecen estar al borde del infarto por si se les quema la cebolla caramelizada o invierten varios minutos en salpicar de hierbajos extraños platos cuyo aspecto me parece de lo más sosaina, aunque supongo que merecerá mucho la pena verlos actuar en directo. Por eso me desplazaré hasta allí, embutido en mi traje de buzo, para saludar a los propietarios de Casa Barqueiro, los hermanos Rogelio y Francisco Rial, anfitriones del encuentro, y a todos sus invitados, entre lo que se encuentran Martín Berasategui, Jordi Cruz, Juan Mari Arzak, los hermanos Torres, Eneko Atxa, Jesús Sánchez, Marcos Granda o los compatriotas gallegos Manuel Costiña y Miguel Ángel Campos, ambos del Grupo Nove. Tú, Damián, que eres muy de comer huevos fritos con chorizo, seguramente desconoces que los chefs citados cuentan en conjunto con más de treinta estrellas Michelín, pero así es. Pediré a todos ellos que me preparen una buena caldereta de pescados variados, a ver si logran levantarme el ánimo en este verano extraño y pandémico.

{pistolas con estilo}

También he de escribir, Damián, al nuevo comisario jefe de Santiago, don Cástor Vázquez, al que conozco muy bien por los muchos años de servicio que lleva prestados en nuestra ciudad con cargos también importantes. Cuando le vea le propondré que pida al Ministerio del Interior que sustituya las feas pistolas que llevan los policías actuales por revólveres del tipo Far West, rifles Winchester y sables medievales. Un poco de estilo, por favoooorrrr.