‘Cando choraron as Cíes’ de Santiago Domínguez preséntase na Pedreira

santiago. Ás 20.00h, na libraría Pedreira terá lugar a presentación de Cando choraron as Cíes, de Santi Domínguez. Acompañando o autor, estará Anxo Quintana, ex-vicepresidente da Xunta de Galicia. Santi Domínguez naceu o 25 de xullo de 1964 en Vigo. Empezou a exercer como mestre en 1985 no colexio San José de Lugo, para volver á súa cidade no ano 1989 para impartir clases no seu centro actual, o colexio San José de la Guía, en Teis, onde dá clases de Educación Física en primaria e Galego e Castelán en Secundaria, ademais de ser titor en primeiro da ESO. Entre 1995 - 2015 dedicouse á política activa, chegando a ser concelleiro, tenente de alcalde da cidade de Vigo e director xeral de deportes da Xunta de Galicia. Desde sempre foi un apaixonado da innovación en temas de educación e, sobre todo, un loitador constante por mellorar o medio educativo do seu alumnado.