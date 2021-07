Cantigas e Agarimos inaugura hoxe as festas tras sobrevivir a dúas pandemias

Este ano, as festas do Apóstolo serán inauguradas por unha agrupación folclórica centenaria, estreitamente vinculada á tradición compostelá: Cantigas e Agarimos. O encargado de dar o pregón esta noite (21.30 h.) será Manuel Rey, o seu presidente, na compañía de Antón Fernández, expresidente de Cantigas e membro do coro, e tamén dos representantes das seccións de baile e pandereita.

A Agrupación cumpre un século de vida este ano 2021, pero a súa creación remóntase incluso máis atrás no tempo: no ano 1918 aparecía a agrupación coral Queixume dos pinos, presidida por Salvador Cabeza de León e con Bernardo del Río como director. Esta, considerada o precedente directo de Cantigas e Agarimos, viuse frustada pola aparición da gripe de 1918, que rematou coa vida da metade dos seus integrantes; incluíndo a do seu vicepresidente, Luís Porteiro García.

Foi en 1921 cando renaceu a agrupación por iniciativa de Bernardo del Río Parada, Salvador Cabeza de León, Enrique Sánchez Guerra e Camilo Díaz Baliño; aínda que bautizándoa baixo un novo nome, pois o anterior estaba xa collido por un grupo vigués. É o comezo da Agrupación Folclórica Cantigas e Agarimos. Un século e dúas pandemias despois, esta agrupación segue comprometida coa difusión da tradición galega, promovendo o canto coral, o baile tradicional e a música popular.

O feito de que, 100 anos despois, sexan os pregoeiros do Apóstolo, non ten nada de casual: foi nestas festas onde o grupo actuou por vez primeira. “Que nos pediran dar o pregón foi unha sorpresa e unha honra. Curiosamente, este ano fai 100 anos que Cantigas e Agarimos se mostrou por primeira vez ao público, tamén nunhas Festas do Apóstolo. A relación con estas festas é moi acaecida. Tamén temos un vínculo coa Ascensión e outras festividades locais. Parécenos moi bonito que o vínculo de Cantigas coa cidade sexa precisamente a festa”, explica o seu presidente, Manuel Rey Romero. Un vinculo que tamén se extende á cultura galega e á lingua propia, das que os seus integrantes son firmes defensores.

Cantigas e Agarimos está composta por cerca de 90 persoas na agrupación oficial, onde se atopa xente de tódalas idades, entre os 20 e os 80 anos. Neste sentido, o relevo xeneracional é constante. Ademais, contan cunha escola onde ensinar aos máis cativos: “A partir dos tres anos, os rapaces e rapazas xa está facendo país, inmersos en bailes e cantigas”, enorgullécese Rey. Sumando agrupación máis escola, Cantigas e Agarimos chega a estar composta por unhas 300 persoas.

Hai tan só uns anos atopábanse no seo da Zona Vella, pero hoxe ensaian e ensinan no antigo CEIP Ramón Cabanillas, en O Castiñeiriño, onde varias agrupacións da cidade dotaron ao centro dunha segunda vida útil. “Deunos pena abandonar a Algalia de Arriba, o Casco Vello, pero é certo que agora temos máis espazo e máis posibilidades de chegar á xente, con clases de pandeireta, baile, música...”, apunta o presidente.

E á xente de Santiago de Compostela chegarán esta noite a través dese pregón que dará comezo ás festas patronais. Será as 21.30 horas, en frente da Catedral, e sucederao o espectáculo Monólogos sen restriccións, coas humoristas Ledicia Soa, Carmen Méndez e Marta Doviro, tamén na praza do Obradoiro

As festas do Apóstolo tamén traerán á cidade a artistas como Luz Casal, que cantará o mércores na Praza do Obradoiro xunto á Real Filharmonía; o asturiano Rodrigo Cuevas, o dúo catalán Ladilla Rusa ou os galegos Boyanka Kostova e Verto. O xoves ás 12.00 será o turno da viguesa “dani”, na praza de Galeras, e o venres o do grupo rock revelación Marlon, ás 22.00 horas na Praza da Quintana. O espectáculo de fogos artificiais terá lugar o sábado 24 de xullo ás 23.30 horas na Alameda, o Restollal, As Cancelas, a Cidade da Cultura e o parque do Carlomagno.