Carlota Pereiro, artista compostelana, en el número especial de la revista ‘Vogue’ sobre la creatividad

NÚMERO DE MARZO. Vogue España dedica su número de marzo a la Creatividad, como parte del proyecto internacional Vogue Creativity Issue, un concepto bajo el que se unen las 27 ediciones de la revista en todo el mundo. Esta iniciativa supone la segunda vez en la historia que la icónica cabecera se une bajo un concepto común, tras el número global sobre Esperanza (Hope) del pasado septiembre. En este número especial Vogue incluye un portfolio de artistas y activistas españolas independientes, ambiciosas y singulares, que han sabido integrar su visión estética en su trabajo. Entre ellas se encuentra Carlota Pereiro (Santiago), 1988, que explica que “estudié́ dirección de empresas... Nada que ver, pero bueno, cosas de la vida. No me gustaba nada, así́ que a los 21 acabé y ya dije: ‘A mí lo que me gusta es esto’. Vine a Madrid , estudié́ un master de diseño textil y luego ya empecé́a colaborar con museos...”. Carlota reparte su trabajo entre el diseño textil, pintura o incursiones en la moda. Su curiosidad y su imaginario, cargado de colores y estampados, se refleja en su obra.