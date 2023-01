Carta a don Virgilio, un clásico centenario

querido PROFESOR don Virgilio Moure: cumple usted cien años. Es una edad que suele ir acompañada del calificativo «respetable», si bien ello no quiere decir que la persona que los cumple lo sea, más allá de por su propia longevidad. Sin embargo, en su caso, este adjetivo hace justicia tanto a la cifra centenaria como a quien en este caso la ostenta, nuestro maestro de la academia Minerva y el Colegio Manuel Peleteiro que para sus alumnos y alumnas es un clásico.

Decía Bertolt Bretch que existe un proceso de creación de un clásico, porque ningún autor y ninguna obra nace como tal. En dicho proceso se aúnan una serie de elementos que los más sesudos intelectuales han analizado a lo largo de los años para tratar de desentrañar qué hace de un clásico un clásico. Hay uno más que obvio: el tiempo, y cien años es tiempo, don Virgilio, un factor imbatible. Más cuando tantos de esos años fueron dedicados a los demás, a nosotros, sus alumnos a los que tanto nos dio y para los que tanto significa.

EN LAS DIVERSAS ACEPCIONES del Diccionario de la Real Academia el término «clásico» se define como «que pertenece al período clásico», en referencia al momento culminante de una cultura, arte o civilización, y en lo que a Minerva y

Peleteiro se refiere, encaja usted en la descripción. Sus años de docencia coinciden con los que hicieron del hoy colegio la institución educativa respetada y referencial que en la actualidad es, y su contribución a este reconocimiento nos atrevemos a decir que es

indiscutible.

ALUDE EL DICCIONARIO también a «clásico» en su vinculación con la literatura o con el arte de la Antigüedad griega y romana, y en este tema tiene usted mucho que decir, más allá de la obvia coincidencia de su nombre propio con el de uno de los tres grandes poetas latinos: Virgilio, Horacio y Ovidio. Cuántos de sus alumnos de latín somos capaces aún de declinar; cuántos conocimos de su mano el teatro de Plauto, Esquilo o Sófocles; cuántos nos sorprendemos adivinando etimologías detrás de las palabras; cuántos leemos, cuántos escribimos y cuántos seguimos aprendiendo aún y cada día bajo su influencia.

APRENDEMOS porque, profesor, para nosotros no hay duda de que por encima de todo es usted un maestro en la acepción más clásica: aquel que forma personas depositando su confianza en la capacidad de sus alumnos de aprender y seguir aprendiendo como enseñanza de vida. Y en su metodología para lograrlo, volvemos de nuevo a los preceptos clásicos, la mayéutica socrática, que vimos poner en práctica en tantas ocasiones con sus preguntas que nos hicieron crecer más de lo que creíamos que podríamos, y que aún podemos aplicar y aplicamos en nuestro día a día.

NO OBSTANTE, don Virgilio, estamos convencidos de que

si en alguna de las muchas acepciones de «clásico» le vemos a usted representado de una forma más fiel es la que

dice que es aquel al que se

considera digno de imitación en cualquier arte y ciencia. Aquel que tiene «auctoritas», pero no en el sentido de fuer-za, sino la que se impone fru-

to de la sabiduría y una larga experiencia, aquel cuya influencia, consciente o in-

consciente, sigue presente

a lo largo de los años.

COMO NO PUEDE SER DE OTRA FORMA, no pretendemos ser unánimes en nuestras consideraciones y esto no es más que una sucesión de impresiones más o menos acertadas que nos suscitan nuestras propias vivencias, pero de lo que sí podemos estar seguros es de que a un clásico como usted no se le olvida nunca. Por eso, queremos cerrar estas palabras animando a todos aquellos que quieran hacerlo a enviar unas palabras de felicitación al mail donvirgiliocumplecien@hotmail.com.

Sabemos que no es el método más clásico, pero seguro, don Virgilio, que sabrá disculparnos esta concesión a la modernidad.