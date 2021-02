Carta de propietarios de vivendas de uso turístico

BENQUERID@S SEÑOR@S:

Como cidadán do Concello de Santiago quero manifestarlles o meu rexeitamento á modificación do PXOM e particularmente a aqueles asuntos relacionados coas Vivendas de Uso Turístico, VUT, porque, ao meu entender, utilizando argumentos tendenciosos, como “proliferación incontrolada das denominadas vivendas de uso turístico, sobre todo a partir do ano 2017”; ou directamente falsos e mentireiros, como “substitución dos residentes estables do centro histórico por visitantes de paso...”; conclúe a necesidade da desaparición das ditas vivendas. “O problema, que se manifestou nun primeiro momento con maior gravidade no centro histórico, foi estendéndose con rapidez a outras partes da cidade creando unha auténtica situación de alarma no conxunto da cidadanía”. Vamos, unha nova pandemia asexa á veciñanza desta cidade, a vostedes só lles falta falar de pánico entre a poboación ás VUT.

Boto en falta, e creo que non sería moito pedir, que unhas afirmacións tan contundentes e apocalípticas feitas pola administración local foran avaladas con datos obxectivos saídos de estudos rigorosos que as confirmen e non sexan simples afirmacións dos redactores deste borrador de reforma co único fin de facer desaparecer esta modalidade de aloxamento.

Gostaríame tamén dicirlles que non parece moi propio dun goberno democrático plantexar modificacións a un plan urbanístico sen telo consensuado coas persoas afectadas, ou as asociacións que representan a esas persoas. Mesmo vostedes din na páxina 11 do borrador: “E, en resumo, responsabilidade da Administración municipal abordar estes problemas dun xeito conxunto e integrador, facendo compatible o interese de cada particular co interese público e co ben común”. Despois desta afirmación eliminan dun plumazo 735 vivendas de uso turístico. Todo moi integrador!

Eu, humildemente, entendo que coa súa política de “feitos consumados”, política que eu sempre identifiquei con outras formacións máis rancias e cun insoportable olor a naftalina, están prexudicando a máis de 600 familias do concello sen ter ningunha argumentación sólida e favorecendo os intereses da patronal hoteleira, obviando os verdadeiros intereses que esa xente representa, así como á patronal das inmobiliarias, empresas interesadas na desaparición das vivendas de uso turístico para poder parasitar eles eses pisos.

Gustaríame que o Concello de Santiago amosase tanta dilixencia para controlar os múltiples establecementos residenciais da Igrexa estendidos por toda a cidade, mesmo utilizando instalacións de centros educativos, como todo cidadán de Compostela sabe. E todo isto sen falar do IBI e outros impostos...

Xa por último emprazaría ao goberno municipal a dar resposta a algunhas das cuestións que considero importantes:

– Son as vivendas de uso turístico as responsables da situación actual da améndoa da cidade ou o seu despoboamento é moi anterior a aparición desta proposta de aloxamento?

– Terá algo que ver a política urbanística municipal desenvolvida desde hai anos?. Hai algún estudo serio para entender porqué a veciñanza renunciou a vivir na cidade histórica?

–O concello ten prevista algunha solución para todo ese censo de vivendas valeiras que existen no casco histórico?

– Consideran vostedes que estas vivendas aportan algún efecto positivo na economía local e de proximidade?

*Propietarios de Vivendas de Uso Turístico de Santiago pertenecentes a Aviturga