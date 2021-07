‘Carta de Santiago’, ou como saír adiante despois da pandemia

Expertos de diversas áreas reuniranse no encontro Carta de Santiago, impulsado pola Xunta de Galicia e enmarcado na programación do Xacobeo 21-22, co fin de reflexionar sobre os retos aos que se enfronta a sociedade tras a crise sanitaria, especialmente no tocante ao turismo e ao Camiño de Santiago. Suporá unha gran oportunidade para a cidade de cara á visibilización internacional que o evento pode aportar nun escenario de reactivación económica.

O conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, presentou o encontro Carta de Santiago, que terá lugar no Edificio Fontán da Cidade da Cultura do 5 ao 7 de novembro. Aínda que impulsado pola Xunta, conta coa colaboración da Fundación Paideia Galiza. Nace como un espazo de reflexión e debate no que diversas voces procedentes de diferentes eidos poidan dar as súas opinións.

Carta de Santiago é unha oportunidade única para visibilizar e ampliar a esfera de relevancia de Santiago e o Xacobeo. O encontro estará dividido en catro áreas que contarán coa presenza de diferentes expertos. Son: economía, ciencia, medio ambiente e cidadanía. Coas conclusións extraídas do evento elaborarase unha publicación que tamén incluirá textos que complementen as conversas e os debates ao vivo.

En palabras de Román Rodrígue, Carta de Santiago pretende, por unha banda, “construír un novo enfoque na celebración do Xacobeo” para aproveitar o “efecto tractor do Camiño de Santiago e os seus valores” e, por outra, impulsar a visibilidade internacional que lle pode aportar ao renome da cidade e de Galicia: “Nun escenario marcado pola crise epidemiolóxica e cheo de incertezas arredor do futuro, Carta de Santiago procura as respostas con persoas expertas e de recoñecido prestixio internacional”.

O conselleiro de Cultura participou na primeira reunión da comisión de cocreación xunto ao vicepresidente da Fundación Paideia Galiza, Guillermo Vergara, quen agradeceu á Xunta por ter escollido á fundación como socia: “Os nosos proxectos están sempre comandados cunha clara vocación de servizo público, tomando como fío condutor o coñecemento autocrítico, independente, plural e reflexivo”. Engadiu ademais que o encontro Carta de Santiago “describe a filosofía que mantén a fundación desde os seus inicios no ano 1986 e exemplifica a misión de Paideia Galiza nesa busca de resposta aos retos aos que nos enfrontamos as persoas e a sociedade”.

No acto presentáronse as liñas mestras de Carta de Santiago xunto coa xefa do Grupo de Melanoma do Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, Marisol Soengas, e a directora xerente da Cidade da Cultura, Ana Isabel Vázquez.

No comité de cocreadores de Carta de Santiago están presentes persoeiros de diferentes eidos que serán os encargados de darlle forma ao programa de contidos e relatores do encontro. Entre eles atópanse, por exemplo, Amparo Alonso, licenciada en Química, doutora en Física e presidenta da Asociación Española para la Inteligencia Artificial (AEPIA); Pedro Calaza, doutor enxeñeiro agrónomo pola USC e director da Escola Galega da Paisaxe; ou Mónica Fernández Aceytuno, licenciada en Ciencias Biolóxicas pola UCM, Premio Nacional de Medio Ambiente “Félix Rodríguez de la Fuente de Conservación de la Naturaleza” en 2003.

A estes nomes únense os de Ana Freire, doutora en Ciencias da Computación, Premio Fundación Real Academia de Ciencias al Joven Talento Científico Femenino e fundadora do Concurso Internacional Wisibilízalas; ou César de la Fuente, investigador en biotecnoloxía recoñecido polo MIT como un dos científicos máis innovadores menores de 35 anos.

Tamén se inclúen as empresarias Cristina Fernández-Armesto, socia da granxa ecolóxica Casa Grande de Xanceda e Premio Empresarias de Galicia 2019; e Isabel López-Chamorro, agricultora ecolóxica e promotora da primeira comunidade de vivenda compartida interxeneracional de Galicia.

Completan o elenco a cantante Luz Casal, o escritor Domingo Villar, a xornalista Marga Pazos, o pintor Francisco Leiro e a presidenta da Fundación Pandeia Galiza, Sandra Ortega.