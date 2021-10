Casi tres millones en ayudas al comercio, hostelería y cultura

El pleno del Concello de Santiago, reunido en sesión extraordinaria, aprobó ayer la cuenta general del año 2020, con los votos a favor del grupo socialista y las abstenciones del PP, Compostela Aberta y BNG. Fue el primer punto del orden del día, que fue defendido por la concejala de Economía, Facenda, Persoal, Contratación e Modernización da Administración Local. “Seguimos traballando en mellorar os datos do Concello”, destacó Abal, quien destacó que en 2020 “pagaronse axudas directas ao comercio, á hostalería e á cultura por valor de 2.815.852,48 euros”.

De esta cantidad, 1.044.968,96 euros se destinaron al sector comercial; 297.602,84 al sector cultural; y 1.473.280,68 euros a la hostelería local. Cifras muy superiores a las registradas en 2019, cuando el importe abonado en ayudas al comercio y la cultura fue de 253.053,66 euros; y 2018, de 190.987,64 €. “Tivemos que atender necesidades totalmente imprevistas no ámbito social”, a causa de la pandemia, subrayó la concejala, quien recordó que el gasto social también aumentó en un 18,4 % respecto al año anterior; pasando de 6.301.064,53 euros en 2019 a 7.460.358,67 euros en 2020.

Este incremento estuvo motivado, recordó, “a consecuencia dos novos gastos asumidos en relación a atención das persoas sen fogar, o reforzo que se produciu no servizo de axuda no fogar, o gasto no programa de adquisición de alimentos e produtos de hixiene básicos para persoas en situación de vulnerabilidade, o gasto relativo ao servizo de comedor a nenos e nenas beneficiarias de bolsas de comedor, o gasto relativo á subministración de tablets e datos móbiles para que os nenos de familias con menos recursos dende as súas casas puideran seguir recibindo clases online, gasto relativo á subministración de medicamentos en situación de vulnerabilidade social ou o gasto relativo a contratación de persoal para a área de servizos sociais”, afirmó Marta Abal. También se incrementó, apuntó la concejala, el gasto en educación y en deportes.